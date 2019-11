La séptima temporada de “El señor de los cielos” estuvo cargada de sorpresas, no solo porque dejó en shock a los miles de seguidores de la serie tras la muerte del protagonista Aurelio Casillas, sino también por el retorno de la hija menor del narcotraficante. Sí, Luzma regresó a las pantallas de Telemundo.

La aparición de la menor de los Casillas dejó confundidos a algunos televidentes, quienes se habían acostumbrado a ver en ese papel a Gala Montes. Ahora el nuevo rostro del personaje será el de la actriz mexicana Renata Manterola.

Como se recuerda, Montes dijo a People en español que había renunciado a la narcoserie tras mostrar su incomodidad con el rumbo que iba a tomar Luzma.

Luzma junto a su padre Aurelio Casillas en "El señor de los cielos". (Foto: Telemundo)

¿QUÉ OPINA SOBRE LA NUEVA LUZMA CASILLAS?

Tras la aparición de la hija de Casillas en la telenovela, una de sus seguidoras le preguntó ¿qué le parecía la nueva Luzma?

Gala no tardó en responder a través de sus redes sociales. “No la he podido ver porque acá [en México] todavía no sale, pero seguramente está haciendo un gran trabajo”.

Gala Montes renunció a la serie "El señor de los cielos" en junio. (Foto: Instagram)

RENUNCIA A “EL SEÑOR DE LOS CIELOS”

En junio de este año, Gala Montes renunció a la superserie señalando que al tener conocimiento de que su personaje había alcanzado la mayoría de edad comprendía que le tocaba realizar escenas sexuales, pero no entendía por qué la mayoría de ellas iban a basarse en ese contexto.

“Obviamente sé que por haber cumplido 18 iba a tener algunas escenas de sexo, hago énfasis aquí porque no me dan miedo, siempre y cuando estén justificadas, pero nunca pensé que el personaje iba a tomar otro rumbo y las escenas de Luzma en su mayoría iban a ser de sexo”.

Gala Montes inició su carrera como actriz a los seis años de edad, apareciendo en varias películas, cortometrajes. (Foto: Instagram)

¿QUIÉN ES LA ACTRIZ RENATA MANTEROLA, LA NUEVA LUZMA?

Tras la renuncia de Montes, la cadena Telemundo buscó rápidamente un reemplazo, inclinándose finalmente por la mexicana Renata Manterola, quien dio vida a Vanessa Cruz, la hija de Charly Flow en “La reina soy yo”, de Univision.

Según la revista People en español, la actriz comentó en un medio mexicano que para ella esta era una oportunidad increíble, ya que interpretar a Luzma la tiene ‘muy contenta’ y ha sido un enorme trabajo darle vida a un personaje tan ‘diferente’ a lo que normalmente hace.

Además de “La reina soy yo”, también participó en el corto “Pisulánime”, en la serie de televisión “Tres Familias”, en “Un día cualquiera” y como modelo para diferentes marcas de ropa y cosméticos en México.