Rafael Amaya y Fernanda Castillo han sido los protagonistas de “El señor de los cielos” por cinco temporadas y gracias a su gran trabajo se convirtieron es una de las parejas favoritas de la televisión hispana. A pesar que sus personajes murieron y ya no son parte de la trama, los seguidores siguen clamando por ellos y no pierden la esperanza que en algún momento puedan hacer magia y revivirlos.

Esto sería una gran noticia para los fans que recuerdan con mucho cariño a ‘Mónica Robles’ y ‘Aurelio Casillas’, pero lamentablemente, ellos ya dejaron de ser parte de la historia y ahora está encabezado por Matías Novoa, Carmen Aub e Isabella Castillo.

En un reciente live de Instagram, la actriz mexicana recordó a su personaje y a su compañero de trabajo. Fernanda Castillo dijo que se siente muy agradecida con todo lo que ‘Mónica Robles’ le sumó a su carrera profesional y confesó que extraña mucho a Rafael Amaya, ya que fueron muy unidos por todo el tiempo que protagonizaron la historia de “El señor de los cielos”.

¿QUÉ DIJO FERNANDA CASTILLO SOBRE ‘MÓNICA ROBLES’?

Fernanda Castillo asegura que su participación en " El señor de los cielos" fue una experiencia increíble que siempre recordará con mucho cariño.

“De ahí tengo grandes amigos que siguen ahí con el tiempo y hacer un personaje como ese, que tocó a mucha gente y que hoy muchos años después la gente sigue recordando, me fascina y me siento muy agradecida de haberlo tenido”, aseveró.

“Lo que pasa es que creo que hay que seguir avanzando y no puedes hacer un solo personaje para siempre, además de que ya la mataron”, agregó entre risas.

¿FERNANDA CASTILLO EXTRAÑA A RAFAL AMAYA?

La participación de Fernanda en la superserie difícilmente podría explicarse sin Rafael Amaya, quien fuera durante muchos años su compañero de trabajo y pareja en la ficción.

“La verdad es que sí lo extraño. Hace mucho tiempo que no lo veo, desde que salí de la serie que no lo veo y que no tengo contacto y sí, sí lo extraño, es una de las personas que fue muy importante en mi vida”, admitió la intérprete de 38 años.

Tanto Castillo como Amaya eran fieles defensores de la pareja de Aurelio y Mónica.

"Los dos pensábamos que esta pareja debía estar junta y que esta pareja era padrísima junta”, dijo la actriz . “Yo cada vez que veo las escenas de Aurelio y Mónica me emociono porque es como si no fuera yo, como si fuéramos otras personas y creo que logramos cosas increíbles juntos. A mí me emociona mucho haber trabajado con Rafa construyendo eso y sí creo que la pareja de Aurelio y Mónica se va a quedar mucho tiempo, como de esas parejas increíbles de la televisión que a uno le gustan”.

