Rafael Amaya y Fernanda Castillo fueron los protagonistas de “El señor de los cielos” por cinco años y a pesar de todas las escenas que compartieron juntos, son muchos los que aseguran que entre los actores nunca existió una amistad.

Incluso hace unos meses la actriz mexicana llegó a comentar el motivo por el que no estaba enterada del estado de salud del actor: “Yo no tengo contacto con Rafael hace muchos años. Ya no trabajo en esa serie, entonces pues, entiéndanme, que no tengo información”, aseguró.

Pero lo que reavivó los rumores de una enemistad entre los actores fue un comentario que hizo Fernanda Castillo sobre la muerte de ‘Aurelio Casillas’ en el primer capítulo de la séptima temporada.

Esta interacción en redes sociales hizo que se generé toda una polémica que no fue bien recibida por los fanáticos de la serie original de Telemundo. Además, provocó que la actriz se retracte.

¿QUÉ FUE LO QUE DIJO FERNANDA CASTILLO SOBRE ‘AURELIO CASILLAS’?

Cuando se estrenó la séptima temporada, Fernanda Castillo se alegró por la muerte del personaje interpretado por Rafael Amaya, quien falleció en el primer capítulo.

“Vamos a hacer un fiestón en el infierno, como en los buenos tiempos”, comentó la actriz sobre una publicación del actor Raúl Méndez, quien publicó una selfie en la que también aparece Rafael Amaya.

Este fue el mensaje que escribió Fernanda Castillo sobre la muerte de 'Aurelio Casillas' en el primer capítulo de la séptima temporada (Foto: Instagram)

Originalmente la foto de Raúl tenía el propósito de compartir con sus seguidores que su personaje (‘Chacorta' Casillas, hermano de Aurelio) estaba muerto al igual que El señor de los cielos. “Pues ahora sí este par de cabrones están juntos, en el cielo, en el infierno, sepa la madre. Adiós a #LosCasillas y como dicen por ahí: '¿Saben contar?' Pues con nosotros ya no cuenten. ¡Arrrreeeeee!”, escribió el actor.

La primera en responder a este mensaje fue la intérprete de Mónica Robles, quien escribió lo del “fiestón en el infierno”, palabras que causaron división, pues mientras que algunos seguidores aseguraron que la serie ya no es la misma sin Castillo y sin Amaya, otros interpretaron que los actores nunca se llevaron bien.

Quizá para dejar claro que sí se llevaban bien o para dar a entender que entre ellos hay buenas vibras, Fernanda también recurrió a su Instagram donde publicó una foto en la que aparece con Rafael Amaya.

