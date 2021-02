“El Chavo del 8” es una de las series de televisión más queridas de todos los tiempos, no por nada fue transmitida de forma ininterrumpida a lo largo de cinco décadas en diversos países del mundo. Debido al éxito que alcanzó, los personajes que aparecieron en ella se ganaron el corazón del público; uno de ellos, además del protagonista, fue Quico, interpretado por Carlos Villagrán, sobre quien se ha tejido una historia en base una joya que lleva puesta.

A continuación, te contamos la leyenda del supuesto medallón maldito que está relacionado a los personajes de la mítica serie cómica mexicana. Así que presta mucha atención.

"El chavo del 8" tenía en su elenco a Quico, un niño mimado interpretado por el adulto Carlos Villagrán. Foto: Televisa.

LA MACABRA HISTORIA QUE ENVOLVERÍA AL MEDALLÓN

De acuerdo con una publicación en Youtube, del 16 de junio de 2016, el histrión que dio vida al hijo de Doña Florinda siempre lleva un medallón dorado, pero no uno cualquiera; ya que alrededor de la imagen de una calavera están las iniciales de los actores que participaron en la vecindad: “RARMERF”.

Con la ubicación de las letras se trataría de Ramón Valdés, Angelines Fernández, Roberto Gómez Bolaños, María Antonieta de las Nieves, Édgar Vivar, Rubén Aguirre y Florinda Meza; y según el video, éste mostraba el orden en el que morirían los protagonistas de “El Chavo del 8”.

Si bien, las tres primeras letras coincidieron con la partida de los actores hasta ese año, rápidamente se dedujo que todos nos dejarían en ese orden. Sin embargo, con la muerte de Rubén Aguirre, quien dio vida al Profesor Jirafales, el 17 de junio de 2017, se rompió el maleficio, ya que este personaje aparecía en la penúltima ubicación.

El medallón dorado que usa Carlos Villagrán. (Foto: Captura de Youtube Grunger Oficial)

Aunque, los seguidores de la serie se mostraron más calmados, algo que también llamó la atención sobre el medallón es que en él no figura la inicial de Carlos Villagrán. Durante una entrevista en Argentina, él dio a conocer el significado que éste tenía.

“Esta moneda me la regaló un cordobés y es china, no tiene ninguna letra occidental siquiera. Eso provoca el morbo, hay gente de todo tipo en la viña del Señor. Prefiero quedarme con lo bueno que viví porque si no, lo sigo extendiendo, haciendo más viral”, publicó el portal web Diario Show.

Tras el fallecimiento de Aguirre a causa de una neumonía, señaló: “Quedamos cuatro, la mayoría fallecieron. Doña Florinda, el señor Barriga, la Chilindrina y un servidor. La vecindad es cada vez más pequeña”.