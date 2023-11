Pese a que la prensa internacional afirmaba que Carlos Villagrán, más conocido como ‘Kiko’ por su participación en ‘El Chavo del 8′, padecía cáncer de próstata, fue el propio actor el que ha desmentido esta información durante una conversación con la producción de ‘América Hoy’.

Al ser consultado por estas afirmaciones en torno a su salud, Villagrán asegura que: “Estoy perfectamente bien, feliz de la vida. Yo me propuse ser feliz en la vida, lo soy y le agradezco a Dios definitivamente, pero soy feliz. No es nada de lo que tuve, me hicieron unas radiaciones”.

El actor de 80 años confirmó que se ha sometido a una intervención quirúrgica, pero resaltó que actualmente se encuentra bien de salud.

“Hoy estoy debutando en California donde está Disneylandia, pero todo bien en todos los aspectos. Estoy bien conmigo mismo y agradecido con tanta gente que quiere y admira al personaje Kiko y no tengo absolutamente nada ”:

Recordemos que en julio de este año, Vanesa Villagrán, hija del artista mexicano, se sometió a un tratamiento para contrarrestar el cáncer de mama que le detectaron.

