Carlos Villagrán, recordado por su papel como ‘Quico’ en el programa cómico ‘El Chavo del Ocho’, fue noticia luego de que fuera expuesto por votantes en las últimas elecciones llevadas a cabo en México. El actor mexicano no habría respetado el orden de la fila adelantándose sin pedir permiso el pasado domingo 2 de junio en Guadalajara.

Sin embargo, lo que molestó a los ciudadanos no fue solo el hecho de que no pidiera permiso, el enojo se habría desencadenado debido a que Villagrán ingresó junto a sus amigos, quienes no eran adultos mayores, por lo que debían hacer su fila como cualquier otro individuo.

En las imágenes difundidas en redes sociales se le escucha al actor de 80 años muy ofuscado y respondiendo con insultos a los votantes que le reclamaron por su actitud.

Los votantes le gritaban: “Fuera Quico, fuera Quico”, “¡Tú ni vives aquí!” y “Qué lástima que nos tocó votar aquí contigo” y “Qué horror, ni vive aquí”.

Sin embargo, ‘Quico’ los ignoró y exigió realizar su voto pese a las quejas. El video no tardó en volverse viral, acumulando miles de visualizaciones y comentarios divididos entre la indignación y la defensa del actor.

Carlos Villagrán, el popular ‘Quico’, fue criticado tras ‘saltarse’ la cola para votar en México

