Fabián Ríos alcanzó la fama internacional gracias a su personaje de Albeiro en la famosa serie Sin senos sí hay paraíso. El actor colombiano fue uno de los rostros principales a lo largo de las cinco temporadas de la ficción de Telemundo, que llegó a su fin bajo el nombre de El final del paraíso y que hoy se encuentra disponible en Netflix.

La historia de Catalina Santana, el Titi y la Diabla concluyó su ciclo con El final del paraíso en diciembre de 2019. Esta producción marcó la carrera de muchos actores y actrices que fueron parte de la ficción, abriéndoles las puertas a nuevos proyectos en el mundo de la actuación.

Carmen Villalobos y Fabián Ríos en "Sin senos sí hay paraíso" (Foto: Telemundo)

Fabián Ríos confesó que está muy agradecido con su personaje más emblemático, al que interpretó durante los últimos 10 años. Sin embargo, no volvería a interpretarlo, ya que ha cumplido su ciclo y espera seguir creciendo profesionalmente con nuevos proyectos.

El artista de 39 años se ha consolidado como uno de los actores más queridos de Colombia, lo que ha despertado indudablemente el interés del público por su vida privada. El popular ‘Albeiro’ se confesó para Telemundo y contó uno de los momentos más difíciles que enfrentó en su adolescencia.

Catherine Siachoque y Fabián Ríos en "Sin senos sí hay paraíso" (Foto: Telemundo)

FABIÁN RÍOS Y LOS TERRIBLES MOMENTOS QUE VIVIÓ EN UN INTERNADO

En una entrevista que ofreció a la cadena Telemundo, Fabián Ríos contó que durante su adolescencia pasó duros momentos en un internado.

El actor de 39 años dijo que decidió irse a un internado porque la situación estaba muy difícil en su casa, entonces pensó que era el escape correcto para tener la tranquilidad que necesitaba en ese momento. Sin embargo, reconoce que fue el peor error de su vida.

“Llegó un momento en el que me pusieron contra la pared, y prácticamente me tocaba o consumir droga o no entraba en el grupo de las personas que tenían que ser “in” ahí. Entonces como no accedí, hubo mucho bullying, muchas amenazas, muchos sobornos, atentaron contra mi muchas veces”, recordó el actor colombiano.

Fabián Ríos siempre será recordado por su personaje de ‘Albeiro’ en la famosa serie “Sin senos sí hay paraíso”.

Fabián Ríos dio detalles de los abusos que otros compañeros cometían contra él dentro del internado. Una etapa en la que tenía que protegerse constantemente y que le generó malas experiencias.

“Fue terrible, los pijamas amanecían en los inodoros. En esa época tenía el pelo muy largo, entonces la envidia de estos muchachos hacía que a la madrugada me pusieran dioxon en la cabeza para dañarme el pelo, para tener que cortármelo. Y muchas otras cosas más”, agregó.

El actor señala que haber pasado por esta situación le da hoy la autoridad para decidir no llevar a sus hijos a un internado. Fabián Ríos considera que es mejor pasar el mayor tiempo con ellos y educarlos, y cuando sea el momento adecuado dejarlos ir.

El actor colombiano ganó mucha popularidad gracias a su gran talento y el trabajo que realizó a lo largo de las cinco temporadas (Foto: Instagram)

VIDEO RECOMENDADO

El final del paraíso | La última escena de la serie de Telemundo