Un joven estadounidense de 19 años sufrió la amputación de ambas piernas tras contraer una peligrosa infección bacteriana por consumir sobras de comida.

Según la revista científica The New England Journal of Medicine, el paciente, identificado como JC, fue a la casa de un amigo y comió un plato de fideos y pollo que había sido comprado en un restaurante un día antes.

Pasadas veinte horas, presentó dolor abdominal difuso, náuseas y vómitos. Estos síntomas fueron seguidos por escalofríos, debilidad generalizada, mialgias, dificultad para respirar y dolor de cabeza.

Cinco horas después, JC desarrolló una coloración púrpura en la piel y fue llevado de urgencias al Hospital General de Massachusetts.

Foto: Referencial / Pixabay

En este lugar, donde fue tratado por shock, insuficiencia orgánica y erupción reticular progresiva, se determinó que el joven sufría una infección bacteriana agresiva causada por Neisseria meningitidis, conocida como meningococo, la cual provocó el fallo de sus riñones y la coagulación de su sangre.

Tras diversas complicaciones, las manchas posteriormente se extendieron por todo el cuerpo, lo que provocó necrosis en los brazos, las piernas y gangrena. Esto, finalmente, provocó la amputación de ambas piernas debajo de la rodilla y partes de los 10 dedos de sus manos.

Según la información presentada por la revista, el amigo de JC también había degustado el plato, pero no se enfermó debido a que había vomitado la comida poco después de consumirla.

Debido a lo ocurrido, se presume que el alimento ya se encontraba en mal estado antes de ser puesto en la nevera.

Información sobre la Neisseria meningitidis

Neisseria meningitidis, generalmente conocida como meningococo, es “una bacteria gramnegativa que puede causar meningitis y otras formas de enfermedad meningocócica, por ejemplo meningococemia, un tipo de sepsis potencialmente mortal”, informa Wikipedia.

“Como patógeno exclusivamente humano N. meningitidis es la principal causa de meningitis bacteriana en niños y adultos jóvenes y provoca deterioro del desarrollo y muerte en el diez por ciento de los casos”, agrega el portal.