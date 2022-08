El CEO de una empresa de Estados Unidos generó un acalorado debate en redes sociales tras publicar una foto suya llorando para anunciar el despido de algunos empleados.

“Esto va a ser lo más vulnerable que voy a compartir. He estado dudando si publicar esto o no. Acabamos de tener que despedir a algunos de nuestros empleados. He visto muchos despidos en las últimas semanas en LinkedIn. La mayoría de ellos se deben a la economía o a cualquier otra razón. ¿El nuestro? Por culpa mía”, escribió Braden Wallake en la mencionada red social.

Asimismo, señaló que tomó una decisión en febrero con la que se quedó “durante demasiado tiempo”, lo que, según dice, fue un error.

“Ahora, sé que mi equipo dirá que ‘tomamos esa decisión juntos’, pero yo nos guíe hacia ella. Y debido a esas fallas, tuve que hacer hoy, lo más difícil que he tenido que hacer”, continuó. “Siempre hemos sido un negocio primero para las personas. Y siempre lo seremos. Días como hoy, desearía ser dueño de un negocio que solo se preocupara por el dinero y que no me importara a quién lastimo en el camino”.

También aseguró que el objetivo de su publicación era mostrar que “no todos los directores ejecutivos son insensibles y no les importa cuándo tienen que despedir a la gente”.

“Estoy seguro de que hay cientos y miles de personas como yo. De los que no ves hablado”, agregó. Luego, indicó que sabía que no era profesional decirle a sus empleados que los ama. “Pero desde el fondo de mi corazón, espero que sepan cuánto lo hago”, expresó.

Finalmente, aseguró que “siempre he contratado a personas en función de quiénes son como personas. Personas con grandes corazones y grandes almas. Y no puedo pensar en un momento más bajo que este”.

El post se volvió viral y generó un acalorado debate

La publicación no tardó en volverse viral y desatar todo tipo de comentarios, sobre todo críticas y burlas en contra del CEO.

“Por favor. Despedir a la gente es horrible para ti, pero más horrible para ellos. Se trata de velar por su bienestar. Esto es descortés, gratuito, insensible y de mal gusto. Madura, cuida de esas personas que tanto dicen preocuparte, asume tus errores en privado y deja de ser tan narcisista”, escribió un internauta.

“Que el CEO de una gran empresa pueda llegar a pensar que una lloradita en LinkedIn le ayudará a conectar mejor con sus empleados, clientes y seguidores, resulta sintomático de la sociedad en la que vivimos, que ha convertido la vida en trabajo y el trabajo en vida”, comentó la periodista Berta Gómez en una columna en Playground.

“Lejos de demostrar empatía y afecto hacia sus empleados, el post los ignora activamente: ¿cuántas personas han sido despedidas? ¿Por qué? Si se trata de asumir la responsabilidad por los errores que ha cometido el CEO, ¿por qué lo tienen que pagar los empleados?”, añadió.

Gómez también indicó que más que un arrebato de pena, parecía que esta publicación en LinkedIn estaba más motivada “por un intento de limpiar la cara de la empresa y mejorar la marca personal del CEO, ganando por el camino algunos seguidores en redes”.

Ante el revuelo, Wallake respondió en la misma red social. “Hola a todos, sí, soy el CEO que llora. No, mi intención no era hacer que se tratara de mí o victimizarme. Lamento que se haya interpretado así. Lo que quiero hacer ahora es tratar de mejorar esta situación e iniciar un hilo para la gente que busca trabajo”, señaló.

