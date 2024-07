La actriz rusa Irina Baeva reveló a la revista Hola que se enteró del anuncio de su ruptura con Gabriel Soto gracias a las redes sociales, específicamente en Instagram, donde el actor difundió la noticia del fin de su relación.

“El comunicado fue publicado sin mi consentimiento, yo no lo redacté, no sé porqué mi nombre esta ahí. Sí se me notificó y sí me tomó por sorpresa porque días previos a esto estábamos juntos”.

En tanto, el conductor del programa Siéntese quién pueda de Univisión, Lucho Borrego, reveló en su emisión de este lunes 22 de julio que Soto le confirmó la infidelidad de la actriz de origen ruso.

“Sí es verdad, según lo que me dice Gabriel, que ella ya le estaba pintando los cuernos”, dijo el periodista en el programa estadounidense.

Según Borrego, en una conversación personal, Soto admitió que la actriz rusa se había enamorado de otro hombre, lo que indicaría que hubo una tercera persona involucrada.

En exclusiva para Hola, la protagonista de la obra Aventurera negó que haya sido infiel: “Jamás, en ninguna de mis relaciones yo le he sido infiel a nadie. La gente que me conoce sabe que yo soy la persona más leal, y no hay para mi otra persona cuando yo estoy con alguien compartiendo mi vida y construyendo una familia”.

Irina le aseguró a la revista que su conciencia y su corazón estaban tranquilos.

“Yo estoy aquí por primera vez y única vez, dando la cara y hablando directo, y también en el momento que haya una conversación real [con Gabriel Soto] estoy abierta”, refirió.

En declaraciones a la prensa, Soto comentó que en el comunicado “todo está dicho” y que se encuentra enfocado en su salud y en sus hijas.

“Ya llevábamos tiempo tratando de solucionar problemas”, admitió. Incluso, la pareja llegó a recibir terapia. Así lo dejó claro Soto, para también negar que en estos momentos se encuentre en alguna relación.

El galán de telenovelas no quiso pronunciarse públicamente sobre la presunta infidelidad de su ahora expareja.

