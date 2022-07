En estos momentos, Summer Fox, una joven que al parecer es de Reino Unido, recibe varios comentarios positivos en su cuenta de TikTok (@summerfox___). Todo porque contó que hace un tiempo atrás le hizo una broma a una mujer infiel y acabó salvando el matrimonio de ella.

De acuerdo al video que difundió para dar a conocer su historia, la chica llegó a trabajar en una oficina, donde tenía una compañera, a quien llamó Sally (no reveló su verdadero nombre). Esta mujer estaba casada y tenía hijos, pero a pesar de ello, engañaba a su esposo con un hombre con quien laboraba.

Summer indicó que varias personas en la oficina sabían de la aventura que ellos tenían. “Había estado sucediendo durante un tiempo y ella solo estaba hablando de eso abiertamente como si no le importara una mie***”, aseguró en el clip.

A raíz de eso, la chica optó por hacerle una broma a Sally. Ella utilizó una aplicación de llamada de broma para hacerse pasar por la esposa del sujeto que también es infiel. “No sé por qué pensé que eso era divertido. ¡Tenía 20 años! Había alrededor de tres de nosotros que lo sabíamos en la oficina y yo estaba como, ‘¿Debería hacerlo con Sally?’”, recalcó.

“Entonces, todos estamos sentados allí y esperando que ella responda la llamada. Ella responde y obviamente hay una grabación de voz en el otro extremo que dice: ‘¿Quién es este? He visto su número en el teléfono de mi esposo’. Y todos estamos mirando a Sally y viéndola reaccionar, y ella dice: ‘¿Quién es este? ¿Quién es este?’. ¡Está entrando en pánico!”, manifestó Summer.

Sally, según las palabras de la chica que planeó la broma, acabó colgando el teléfono y manifestó: “¿Qué diablos fue eso?”. Summer, al ver eso, optó por hacerle la broma una vez más. En ese entonces, todo volvió a suceder exactamente igual.

“Ella realmente cree que la esposa del hombre se enteró del escándalo de engaño y la contactó. Sally está entrando en pánico, está lista para llamar al hombre que está arriba o para que baje y decirle que su esposa lo sabe”, contó. Es por eso que le dijo a Sally que se detuviera y le confesó que había sido una broma.

“Empezó a llorar y me sentí tan mal. No sé, ¿me siento mal? Ella estaba saliendo con el marido de alguien y estaba engañando. Me siento mal, pero realmente creo que la hizo darse cuenta de lo que estaba haciendo. Sally se echó a llorar y dijo: ‘Chicos, en realidad no estoy cabreada, me acabo de dar cuenta de lo profundo que es lo que estoy haciendo, necesito parar’”, reveló Summer.

“Y dijimos: ‘¡Oh, Dios! Esto es mucho más profundo de lo que pensábamos que iba a ser, pero sí, tienes razón, deberías’. Ella dejó de salir con él después de eso, así que básicamente salvé su matrimonio y al hombre de arriba”, agregó. Debido a todo lo que contó, Summer comenzó a recibir comentarios positivos de usuarios, quienes destacaron su buena acción.

