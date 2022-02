Un video viral de YouTube muestra cómo un musico de Colorado, Estados Unidos, le ofrece una serenata de banjo a un zorro salvaje. Al tocar el instrumento, Andy Thorne parece hipnotizar con cada acorde que emana de su instrumento musical al animal que lo escucha atentamente frente a una puesta de sol.

En las imágenes compartidas en noviembre de 2021 en su canal Andy Thorn — ThornHub, el curioso zorro parece contemplar primero a Andy mientras toca antes de continuar con su camino, pero luego regresa por más. El artista bromea diciendo que “probó su nuevo material” con el animal, y que quedó impresionado que “volviera por más”.

Sin embargo, esta no es la primera vez que el zorro se aparece en las sesiones musicales al aire libre de Andy ya que el músico asegura haber desarrollado una amistad con el animal tras sus reiteradas visitadas para escucharlo tocar durante la pandemia de COVID-19 y ello se ve reflejado en los numerosos videos compartidos en su canal de YouTube, precisa el diario británico Daily Mail.

Thorn, quien toca en la banda Leftover Salmon, precisa que el animal silvestre incluso lo ha animado a seguir escribiendo música durante su prolongada estadía en casa y se convirtió en su inspiración para una colección titulada ‘Fox Songs and Other Tales From the Pandemic’ (Canciones de Zorros y Otros Cuentos de la Pandemia, traducido al español).

El video viral del músico tocando el banjo para un zorro salvaje

Cómo comenzó la amistad entre el músico de banjo y el zorro

En entrevista con el programa Kelly Clarkson Show, Andy Thorn dijo que toda esta experiencia “ha sido realmente asombrosa”. “Tenemos mucha suerte de vivir en un par de acres en las colinas rocosas, por lo que hay mucho espacio para que los animales deambulen”, añadió en su diálogo con la cantante y presentadora de televisión estadounidense Kelly Clarkson.

Cuando empezó la pandemia de COVID-19, el músico contó que tanto él como sus compañeros de banda estaban en casa todo el tiempo y solía sentarse en la terraza de su casa a tocar el banjo a diario, hasta que un día el zorro se le acercó y fue cuando empezó a pensar que realmente le gustaba la música.

“(…) Otro día estaba en una roca en el patio y se sentó a mi lado, mirándome fijamente cómo toqué el banjo. Fue lo más genial”, agregó Andy, quien incluso apodó al animal como ‘Foxy’ y le escribió una canción sobre su amor por comer roedores porque le gusta desfilar con ellos en su hocico y, a veces, enterrarlos en su jardín para devorarlos luego.

¿Quién es Andy Thorn?

Thorn asegura que escribió más canciones dedicadas al zorro, incluso algunas desde la perspectiva del animal. De acuerdo a su sitio web, Andy empezó a tocar el banjo a la edad de 12 años, instrumento musical que compró en una venta de patio de su vecino en lo que califica como un momento de inspiración.

Impedido de salir de gira con su banda Leftover Salmon, Andy empezó a tocar en la terraza de su vivienda ubicada en las colinas rocas de Boulder, Colorado, donde se topó por primera vez con ‘Foxy’ y desde entonces, usa este ambiente como escenario para transmitir sus conciertos y presentaciones por Internet.