En redes sociales, se ha vuelto viral el caso de una joven que asegura haber sido obligada a exponer durante una clase, poco después del fallecimiento de su abuelo.

Según contó la usuaria Sol Díaz Villarreal, identificada en TikTok como @marisol.ydv, una profesora de su universidad le pidió ser parte de una sesión virtual a pesar de sentirse devastada por la pérdida de su familiar.

“Acabas de enterrar a tu abue, pero la doctora dijo que si no exponías al día siguiente, no te podía calificar”, escribió la joven, quien no pudo evitar derramar algunas lágrimas durante la clase.

En la descripción del clip, Sol destacó una frase que desató el apoyo de los internautas: “Un poquito más de empatía no hubiera estado mal”.

Mira aquí el video viral

@marisol.ydv Un poquito más de empatía no hubiera estado mal ♬ original sound - EX7STENCE™

El registro se viralizó con más de 3 millones de reproducciones y superó los 690 mil ‘me gusta’. Entre los comentarios, la mayoría de internautas aprovechó para contar experiencias similares y la poca empatía que percibieron de algunas personas.

“Yo di mi examen final antes de ir a enterrar a mi abuelita también me dijo que no me iba a poner nota si no lo presentaba ese día”; “Cuando mi abuela estaba muriendo el hospital pedí permiso para poder viajar hasta donde estaba ella la de RH “para qué vas? Ya va a morir”; “Siento mucho tu pérdida, mi mamá murió el 28/Oct, varios profesores están reprobándome por las faltas y muchos no me están contando el justificante”, escribieron las personas.

