La influencer colombiana, Kelly Reales compartió un video en sus redes sociales en donde afirma que “la echaron fuera” del Santuario Histórico de Machu Picchu en Cusco porque a su amiga le sonó en el celular una música de TikTok. Su estadía en la ciudadela duró solo media hora.

Según informó a través de un video en Instagram, “les costó un montón llegar al lugar”, pues fueron varias horas de viajes entre buses y trenes, además de contaba con muy poco tiempo para quedarse.

“Efectivamente nos echaron de Machu Picchu, tanto esforzándonos para llegar y en media hora nos dijeron chau. Teníamos el tiempo corto”, enfatizó la tiktoker.

Según cuenta, desde el momento que ingresó fue observada por el personal de guía turística de la ciudadela inca ya que tenía un trípode en la mano que había jalado la vista de los encargados, pero hasta ahí no hubo problemas. Después, dentro de la ciudadela, mientras observaba el paisaje, ubicó un lugar para obtener la tan ansiada foto con el fondo de Machu Picchu, motivo por el cual le pidió a una joven que se encontraba por ahí que le tome una foto junto a su amiga Aranza y le explicó que eran blogueras y querían material para su blog.

Se llevo una gran sorpresa cuando la señorita en primer lugar no le dijo nada y luego las miró y les dio un rotundo no. Eso puso de muy mal humor a Kelly Reales, sin embargo, lo contuvo por respeto a su familia y los comensales.

“Le pedí una foto a una chica, donde salgamos nosotras y luego el paisaje para nuestro blog y la chica nada, dijo que no. Yo la quería matar, no la maté por respeto porque estaba la familia (entre risas). Entiendo son culturas”, relata.

Luego de ello, continuó su recorrido dentro de las ruinas de Machu Picchu, y en eso a su amiga Aranza le sonó una música de TikTok en el celular. Para mala suerte de ambas, había un guía cerca y era el mismo que las había observado desde el inicio por portar un trípode. Resulta que el guía se sobresaltó y las echó del lugar. “Nosotras llevamos un trípode para poder grabar el tipo nos dijo que no, nosotras cogimos nuestro trípode y normal, pero en eso a Aranza le sonó un Tiktok, ¡ojo! le sonó un Tiktok en el celular. El tipo se azaró y ya venía azarado porque teníamos un trípode. Se azaró y nos echó”.

Según revela, el acto le generó una confusión pues sintió que desde un inicio el guía la venía observando y atribuye que el hecho se trata de racismo. Añade que solo tenían dos días en el distrito cusqueño y el ser echadas le causó una gran decepción.

“El guía nos cogió la mala (no le caímos bien, será porque era negrita porque yo no sé [...] Literalmente no sacó de esa vaina, lo que nos parece una falta de respeto porque nosotros tenemos dos días llegando a Machu Picchu. De verdad eso no me gustó nada, fue bastante decepcionante.”, pronunció en sus redes sociales.

No obstante, la experiencia que vivió no le quitó lo alegre que se encontraba por haber cumplido su sueño, pues considera que fue una experiencia única el poder tener una deslumbrante vista de Machu Picchu, los paisajes, los trenes y más.

“La experiencia para llegar fue brutal, el tren los paisajes, el ambiente, todo muy loco. Machu Picchu es hermoso, si de verdad quieren ir vayan, ahorren y viajen porque es una experiencia que queda para toda la vida”, contó.

Finalizó indicando que si su estadía no duró más tiempo, probablemente se trate de una decisión divina pero que sin embargo se queda con la espectacular imagen del lugar.

