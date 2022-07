El enfocarse en las necesidades de los hijos y las tareas del hogar, para inevitablemente dejar de lado la parte amorosa, suele causar problemas en la mayoría de parejas. Hay quienes, con esfuerzo, logran hacerse un tiempo para dedicarse al ser amado; sin embargo, para otros esto no representa ningún problema.

Ejemplo de ello es el caso de la influencer Aubree Paige, quien utiliza sus redes sociales para demostrar lo feliz que es junto a Aaron, su esposo. Ambos pasan bastante tiempo juntos y hacen viajes a hoteles lujosos, ya sea en Estados Unidos, país de donde son originarios, o en el extranjero.

Mediante su cuenta de Instagram, Aubree también suele compartir imágenes de su día a día y de su familia. Como era de esperarse, más de un internauta se animó a preguntarle por qué en las fotos en donde se le ve disfrutando de lugares turísticos junto a su pareja no aparecen sus hijos.

“Nosotros somos primero”

A través de una publicación realizada en Facebook, la influencer respondió a todos los cuestionamientos al respecto: “Nosotros somos lo primero. Esa es mi respuesta cuando la gente hace comentarios sarcásticos sobre la cantidad de viajes que hacemos los dos solos. Nos ponemos en primer lugar. Algunos no lo entenderán y otros no estarán en absoluto de acuerdo... y no pasa nada. Este es nuestro viaje, no el de ustedes. Sin embargo, algún día nuestros hijos nos dejarán... saldrán y crearán sus propias vidas. Y cuando lo hagan, si nunca hemos puesto nuestra relación en primer lugar, nos quedaremos sin nada”, escribió.

Aubree también reveló que, la primera vez que ella y Aaron salieron de viaje, su bebé de 11 semanas se quedó bajo el cuidado de sus abuelos. Asimismo, contó que en sus días de vacaciones pudieron “reconectar y recordar quiénes eran”, pues la vida con hijos hace que cualquiera se pierda con facilidad.

“La vida es dura con los niños y, sobre todo, con los bebés, y si no das prioridad a tu relación, es fácil que se te escape”, expresó.

Un horario especial para dedicarse a su pareja

Finalmente, la influencer mencionó que ella creó un horario especial con su esposo para no perder esa conexión que los hizo enamorarse en un inicio. Tienen una cita romántica una vez a la semana, una noche sin hijos al mes y una escapada de 3 o 4 noches cada tres meses, lo cual les ha funcionado muy bien.

La afirmación de Aubree generó opiniones divididas entre los internautas. Mientras que algunos de sus seguidores la felicitaron por su sinceridad, otros la atacaron asegurando que era “egoísta” por no llevar a sus hijos de viaje.