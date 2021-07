Fast & Furious 9, conocido en latinoamérica como ’'Rápidos y Furiosos 9′', es una extensa saga de películas de acción que contiene muchos disparos y velocidad al volante. Está protagonizado por el actor estadounidense Vin Diesel, quien interpreta al icónico Dominic Toretto y, además, participa en la producción del mismo.

Debido a la pandemia por la Covid-19, el film dirigido por Justin Lin tuvo que retrasar su estreno. Si bien la fecha pactada para la emisión de su novena entrega era en el 2020, fue postergado al 25 de junio de este año, pues la mayoría de cines no estaban en funcionamiento por el confinamiento.

La saga tiene una increíble legión de fanáticos en todo el mundo, que esperan ansiosamente cada entrega y disfrutan conocer más detalles de las aventuras de Dominic. Justamente el último estreno los dejo con algunas dudas respecto a la reaparición de Jakob y el retorno de otros personajes como Han, Mia, Sean Boswell y Cipher. A continuación, conoce las 10 revelaciones más grandes de la película.

BRIAN O’CONNER SIGUE VIVO

Nunca se supo con exactitud qué le pasó a Brian en ’'Rápidos y Furiosos 8′', además de conocerse que él y Mia estaban fuera de la peligrosa vida que tenían. Sin embargo, se especuló que el personaje podría haber muerto, pues Dom mencionó a su hijo en homenaje.

En la última entrega, este rumor queda aclarado. Brian aparece en la parte final de la película, para unirse a los demás en la cena familiar.

LA VERDAD SOBRE LA DESAPARICIÓN DE JACK TORETTO

El fallecimiento de Jack Toretto tuvo lugar en la primera película, donde se conoce que la causa fue un accidente. Esto se confirma en la última entrega, cuando recuerdan como el personaje le pidió a Jakob que saboteara su auto de carreras con el fin de poder reclamar el seguro por los daños.

EL MISTERIO DE HAN

Han es uno de los personajes de la película original y el reboot. Para todos él estaba muerto, pero en realidad solo se había escondido. Han se convirtió en el protector de Elle, cuyo ADN era vital para desbloquear el dispositivo Aries. Por esta razón, el personaje la consideró como una hija adoptiva y para su supervivencia, decidió fingir su desaparición.

¿QUÉ PASÓ CON SEAN BOSWELL Y SUS AMIGOS?

El protagonista de Tokyo Drift, retornó temporalmente en Furious 7. Esta aparición hizo dudar a los espectadores sobre el lugar en el que se encuentran Sean y sus amigos actualmente. Gracias a Fast and Furious 9, se conoce que los muchachos se mudaron de Drift King en Tokio para trabajar en una base aérea en Alemania. Al final se convirtieron en la familia extendida de Dom y se establecieron en Los Ángeles.

POR ESTO SE ALEJÓ JAKOB DE DOM Y MIA

Tras conocerse que Jakob era otro hermano de Dom y Mia, se mostró el cambio de carácter de Dom a lo largo de los años, pues fue él quien exilió a su hermano y se negó a hablar de él. Además, se reveló que Jakob no contactó a Mia porque era uno de los agentes de Mr. Nobody.

SE PUEDE ALCANZAR EL ESPACIO CON UN AUTOMÓVIL EN ESTE UNIVERSO

La física no importa en ’'Rápidos y Furiosos’', como ya se ha demostrado en varias escenas. En esta oportunidad, Tej y Roman se disparan hacia el cielo utilizando un automóvil atado a un cohete. Afortunadamente fue lo suficientemente bueno para ingresar al espacio y sobrevivir allí un tiempo prudente, hasta ser rescatados y regresados a tierra firme.

LOS DISPOSITIVOS A LOS QUE CIPHER PUEDE ACCEDER

En ’'The Fate of the Furious’', se reveló que Cipher estaba detrás de los eventos de la sexta y séptima películas, pues había contratado a villanos para conseguir dispositivos como el Ojo de Dios. Sin embargo, en la última entrega el dispositivo Aries era algo que Otto y Jakob buscaban, esto quiere decir que había armas que no estaban bajo el radar de Cipher. Por lo tanto, existen otros dispositivos que Cipher podrá utilizar en futuras películas.

GISELLE TRABAJÓ PARA MR. NOBODY

Era poco lo que se conocía de la historia de Giselle. En el último film, Mr. Nobody confirmó que ella era parte de su equipo de agentes. Así mismo, dijo no creer que ella muriera por amor, pues era una de las más fuertes de su equipo.

HAN HA APUNTADO A SHAW TODO EL TIEMPO

Si bien no se conocían oficialmente, ambos estaban conectados por su enfrentamiento en Tokyo Drift. Y aunque se pensó que Han se escondía de Shaw, todo cambió cuando apareció para enfrentarlo. El motivo se revelará en la próxima entrega, pero ahora se sabe que nunca le tuvo miedo y, por el contrario, estaba en su mira.

MR. NOBODY SABÍA QUE SHAW Y JAKOB IRÍAN POR DOM

En la séptima película parecía que Mr. Nobody solo preparó a Dom debido a la venganza que Shaw tenía contra él; sin embargo, se reveló que el agente sabía que esto era una oportunidad para enfrentar a Dom contra Jakob y ponerlo en peligro de muerte.