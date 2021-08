La saga de “Rápidos y furiosos” se ha destacado por el amor y los lazos familiares. Pero su primera esencia ha sido la acción y los autos de lujo. Sobre todo este último elemento, con sus competencias y las increíbles acrobacias, velocidades y momentos de adrenalina. La historia de Dominic Toretto (Vin Diesel) y su familia es inseparable de la relación que tuvo su equipo, sobre todo al comienzo, con sus veloces carros.

Sin embargo, hay otros que no han tenido mayor exposición que unos cuantos segundos en las diferentes películas de “Fast and furious”. Sin embargo, eso ha bastado para que los fans de las aventuras de los Toretto no olviden sus colores, habilidades y características.

Por eso, aquí se presenta un recuento de los vehículos que pudieron haber tenido un poco más de tiempo en los filmes de acción, por sus particulares características, además de estar muy ligados a sus conductores.

Los autos son la atracción de la saga de acción “Rápidos y Furiosos”. (Foto: Instagram/Paul Walker) )

10 AUTOS DE LUJO DE “RÁPIDOS Y FURIOSOS”

10. NISSAN SKYLINE R33 GT-R

Este automóvil ya se encuentra en un nivel de leyenda dentro de la historia de la saga de “Fast and Furious”. Su fama de excelencia ya venía de antes de aparecer en las películas de acción. Sus grandes características eran tener un kit de doble turbo GT25-30 y un versátil sistema de combustible. Así, contaba con 500 caballos de fuerza y llegó a tener 650 con unas posteriores modificaciones.

9. FERRARI 360 Y 355 SPYDER

Estos dos vehículos, lamentablemente, nunca entraron en acción en las películas de “Rápidos y furiosos”. El primero dormía aparcado en un puerto y le pertenecía a Carter Verone, quien lo tenía como un adorno lujoso, sin saber aprovechar sus 400 caballos de fuerza. Mientras que el 355 Spyder también descansaba en la mansión del antagonista y no fue lanzado a la carrera.

Una toma del Ferrari 360 en "Fast and furious". (Foto: Universal Pictures)

8. BMW 540I E39

En cambio, este vehículo sí tuvo la potencia y la pertinencia de participar de la saga de acción, con una espectacular encuentro con el R34 Skyline azul de Brian O’Conner. Su intenso cameo en la cuarta película de “Rápidos y furiosos”, en 2009, lo colocó entre los mejores autos que formaron parte de la franquicia. Un dato curioso es que se llegaron a crear 11 vehículos para el filme pero solo quedaron dos en pie.

7. PORSCHE 911

Este es otro de los automóviles que pudo haber tenido mayor visibilidad en la franquicia. Fue el campeón indiscutible, durante tres años, de las carreras callejeras en Río de Janeiro, Brasil, hasta que perdió ante el Dodge Charger 1970 de Dominic Toretto. Posteriormente, llegó a ser conducido por O’Conner en dirección al escondite del equipo. No se supo más del auto.

6. BMW E36

Es uno de los autos que formó parte de la diversificación de la saga. En esa intención entre este vehículo como uno de los más llamativos. Se trataba, además, de un 323i con transmisión automática. Se usaron tres auto en la segunda película y sobrevivieron tres. Uno fue subastado en 2017 por 15 mil dólares. No le hizo mucha buena fama aparecer de manera breve en la película.

5. ACURA INTEGREA GSR

Este vehículo es uno de los más recordados de “Rápidos y furiosos”. Lo utiliza Mia Toretto, en la primera película de la saga, para demostrarle a Brian sus habilidades en la conducción. El auto fue creado por Neuspeed y tiene diversas piezas de alta gama, además de contar con un motor B18C1, contando con un poder de 170 caballos de fuerza.

Uno de los autos inolvidables de "Rápidos y furiosos". (Foto: Universal Pictures)

4. NISSAN S14 240SX

Este es otro auto que pudo haber tenido más cámaras en la famosa saga. Fue conducido por Letty Ortiz en 1995. La máquina tenía un cambio de motor SR20DET, lo que generaba entre 201 y 247 caballos de fuerza, de acuerdo a la versión del automóvil. Además, tiene actualizaciones como temporizador de turbo dual, válvula de purga y escape y un controlador de impulso. También contaba con un filtro de aire de acero inoxidable.

3. SALEEN FORD MUSTANG S281

Fue poco tiempo el que tuvo este carro en la saga de “Rápidos y furiosos”, en 2003. Pero fue suficiente para hacer inolvidable. El auto fue modificado por Steeve Saleen, un sintonizador de Ford, quien participó en la segunda entrega de la saga de Toretto. El vehículo aparece aplastado en la cinta, pero solo se trató de un caparazón y no del verdadero automóvil.

2. HONDA NSX

Este auto de Mia Toretto cuenta con un motor C32B y fue modificado para tener suspensión, ruedas, frenos y partes exteriores, con 295 caballos de fuerza. Se cree que este vehículo, en color azul, habría sido usado para la escena del funeral de Letty Ortiz en la cinta de 2009.

1. CHEVROLET CAMARO F-BOMB

Al final, este es el auto más poderoso de los nombrados anteriormente. Apareció en la cuarta cinta de la franquicia, con un modelo de 1973 y un acabado verde militar. Llegó a tener un V-8 de bloque pequeño con 1500 caballos de fuerza. Se utilizó en la película como parte de uno de los secuaces de Arturo Brago. Al final, quedó a manos de Dominic Toretto. Se hicieron cinco autos de acrobacia.





¿CUÁNTO RECAUDÓ “RÁPIDOS Y FURIOSOS 1”?

La primera película de la saga de “Rápidos y furiosos” recaudó un total de 207,3 millones de dólares, lo que ya avizoraba el éxito de una posible franquicia. De igual manera, la siguiente entrega, “Rápidos y furiosos 2”, obtuvo 236,4 millones de dólares. Mientras que la octava entrega reunió $ 1,239 miles de millones.

