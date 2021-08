Luego del esperado estreno de “Fast & Furious 9”, aún hay preguntas sin respuesta que los fanáticos de la rebautizada ‘The Fast Saga’ esperan que sean abordadas en las próximas secuelas camino al final definitivo, y es que “F9” es la primera película de la trilogía final de la franquicia. Por ello, se entiende, hasta cierto punto, que la cinta dejara algunas tramas sin resolver para que puedan explorarse en las que vienen.

La historia principal de “Rápidos y furiosos 9” se centró en el pasado de Dominic Torreto. En el presente, se retiró de su peligrosa vida para concentrarse en criar a su hijo, Brian. Junto con Letty, la familia vivía en una granja aislada hasta que sus pacíficas vidas se vieron interrumpidas cuando el avión de Mr. Nobody se estrelló. Al principio no quería involucrarse a pesar que su esposa y el resto de su ‘familia’ abordaban el asunto, pero cuando descubre que su hermano olvidado, Jakob, estaba detrás del problema, decidió salir de su escondite.

Desafortunadamente, los problemas familiares de los Toretto estaban vinculados a la paz global: Jakob, financiado por Otto, estaba buscando una pieza de tecnología conocida como Ares que le permitiría piratear cualquier sistema informático del mundo, e incluso comenzar una guerra si quisiera. ‘La familia’ de Dom logró prevenir un caos masivo, pero mientras que el final de “F9” concluyó con otra misión exitosa, quedan varias preguntas sin respuesta. Estas consultas están configuradas para ser tratadas en “Fast & Furious” 10 o, quizá, en la 11.

LAS PREGUNTAS SIN RESPUESTA QUE DEJÓ “RÁPIDOS Y FURIOSOS 9”

¿Mr. Nobody está muerto?

Los eventos de “F9” fueron iniciados por la llamada de socorro de Mr. Nobody. Mientras el equipo de Dom inspeccionaba el lugar del accidente del avión, no había señales de él. Dado que sus restos no fueron recuperados, es probable que todavía esté vivo, solo esperando regresar cuando sea el momento adecuado.

También se reveló que el personaje no solo ayudó a Han a prepararse para el intento de asesinato de Deckard en Tokio, sino que también mantuvo su supervivencia en secreto durante años, incluso de Dom y sus amigos en Japón. Esto demuestra que Mr. Nobody es capaz de fingir muertes, incluso la suya, si se trata de una cuestión de seguridad.

¿Volverá Jakob Toretto?

Jakob se estableció como el villano principal de “F9”, con su complicada dinámica con Dom como el conflicto central de la película; sin embargo, después que Cipher manipuló con éxito a Otto para que lo traicionara, el menor de los Toretto se encontró sin aliado en medio de una peligrosa persecución de autos. Sin siquiera una conversación adecuada sobre su feo pasado, Dom supo instintivamente que necesitaba ayudarlo. Juntos, pudieron detener el plan de utilizar a Ares y al final, el protagonista ayuda a escapar a su hermano. Mientras que la relación todavía no está completamente curada, al menos ya no se desprecian. Esto abre la posibilidad de ver a Jakob de vuelta y formando parte del equipo.

Jakob se estableció como el villano principal de “F9”, con su complicada dinámica con Dom como el conflicto central de la película (Foto: Rápidos y furiosos 9 / Universal Pictures)

¿Cómo sobrevivió Han?

Aparte de la pelea de Dom y Jakob, otro gran tema de conversación en “F9” fue la revelación que Han todavía está vivo. El personaje se presume muerto desde hace varios años, después de que Deckard Shaw planeara su fatal accidente en Tokio. Naturalmente, todo el mundo estaba interesado en saber cómo sobrevivió; Han reveló que Mr. Nobody lo ayudó a fingir su muerte y lo mantuvo oculto para mantenerlo a salvo. Pero, mientras que los flashbacks lo mostraban a él y a Mr. Nobody observando cómo se desarrollaba la tragedia, no mostraban cómo Han escapó del automóvil segundos antes de la explosión. Tampoco entró en detalles sobre cómo exactamente llevaron a cabo la artimaña, y aun así lo dejó como una gran pregunta en el futuro.

¿Qué pasa entre Han y Deckard?

El regreso del director Justin Lin a ‘The Fast Saga’ vino con la promesa que se hará justicia por el asesinato de Han y el manejo posterior de su personaje después de su ‘muerte’. Si bien había dudas de que esto se haga en “F9”, la escena post-créditos de la película envió un mensaje claro que el cineasta está comprometido a cumplir con el asunto. En él, Han finalmente se encontró cara a cara con Deckard, quien se sorprendió al ver al hombre que supuestamente mató en Tokio hace años. Sin embargo, el tenso encuentro fue interrumpido, y el resto de la conversación probablemente se guardó para “Fast & Furious 10”.

¿Aparecerá Hobbs en “Rápidos y furiosos 10”?

“F9” es la primera película de ‘The Fast Saga’ en la que Luke Hobbs (Dwayne Johnson) no apareció desde que se unió a la franquicia en “Fast Five”. Después de “Fate of the Furious”, el personaje se unió a Deckard para el spin-off “Hobbs & Shaw”. Pero, con la escena post-créditos de la novena entrega configurando efectivamente el regreso de Deckard en las películas principales, ¿cuáles son las posibilidades que Hobbs también haga lo mismo? A pesar del drama detrás de escena entre Johnson y Vin Diesel, parece que ambos han superado su enemistad, lo que hace que Hobbs vuelva a trabajar en equipo con ‘la familia’ en el futuro.

“F9” es la primera película de ‘The Fast Saga’ en la que Luke Hobbs (Dwayne Johnson) no apareció desde que se unió a la franquicia en “Fast Five” (Foto: Universal Pictures)

¿Cómo se vengará Cipher en “Fast & Furious 10”?

Presentado como la villana principal de “Fate of the Furious”, Cipher (Charlize Theron) no tuvo mayor protagonismo en “F9” con el enfoque en Jakob, hasta el acto final de la película cuando manipuló con éxito a Otto para que traicionara a su compañero. En este punto de la franquicia, es seguro decir que ella será la gran villana de la trilogía final. Con Otto muerto, Cipher probablemente se hará cargo de sus operaciones, equipándola nuevamente para perseguir a Dom y su equipo. Todavía no está claro cómo planea derrotarlos, pero, dada su frustración al final de la última entrega, se espera que sea más despiadada y nefasta en su próximo plan.

¿Brian O’Conner volverá a aparecer en “Fast & Furious”?

Después de la trágica muerte de Paul Walker, ‘The Fast Saga’ decidió mantener vivo a su personaje, Brian O’Conner. En “Furious 7”, se retiró con Mia mientras optaban por vivir una vida tranquila con sus hijos. Con la hermana de Dom nuevamente en acción para “F9”, sin mencionar la sutil referencia a su esposo al final de la película, hay dudas sobre si una reaparición adecuada de Brian está en las cartas.

A pesar de la muerte de Walker, “Furious 7” demostró que todavía es posible traerlo de regreso, aunque en una capacidad limitada, con la participación de los hermanos del actor. Con Universal teniendo esta opción, se reducirá a si el resurgimiento del personaje sirve o no a la historia. Pero por lo que vale, parece apropiado que regrese para el final de “Fast & Furious”, considerando lo fundamental que había sido en su narrativa general.

¿Cómo superará “Fast & Furious 10” los viajes espaciales de “F9”?

La franquicia es conocida por sus acrobacias y secuencias de acción exageradas. “Fast & Furious 9” cumplió con esto con varios tipos de emocionantes escenas, que incluyeron a Roman y Tej yendo al espacio después de atar un cohete a un automóvil con la ayuda de Sean Boswell, Twinkie y Earl Hu de “Tokio Drift”. Pero, este es solo el comienzo de las aventuras galácticas de la franquicia, y se espera que “Fast & Furious 10” vea a más miembros del equipo explorando el cosmos. La pregunta ahora es, ¿cómo superará la próxima secuela el viaje inicial y quién estará listo para el viaje esta vez?