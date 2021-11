La fama de Twice viene elevándose casi tan rápido como la espuma. ‘Scientist’, el tercer vídeo que hemos visto de las surcoreanas este año, llega junto a un álbum completo que sin duda, dará que hablar. Como no podía ser de otra manera, el vídeo musical está acumulando millones de visitas en apenas unas horas, lo que confirma la tendencia que viene siendo el género K-Pop en Latinoamérica.

La canción ha sorprendido a muchos de los fans de Twice, ya que las chicas han empleado un registro mucho más grave de lo habitual para cantar la melodía. Uno de los rasgos distintivos de la música K-Pop es que sus voces siempre cantan de forma muy nasal y aguda, sobre todo si hablamos de grupos femeninos. Una pieza como esta es toda una rareza en este género musical.

Ellas son todas las nueve integrantes de Twice, la agrupación femenina del momento. (Foto: Twice)

Este álbum es uno de los más especiales de los que ha lanzado el grupo hasta ahora. La industria del K-Pop no acostumbra a lanzar discos completos, prefiere el formato mini-álbum para hacer muchos lanzamientos diferentes y vender más copias. Además, el control creativo rara vez está en manos de los idols, pero las integrantes de Twice han podido poner un poquito de su talento a la hora de componer y escribir letras en varias de las canciones del disco.

El grupo y su compañía han decidido ir a por todas con este lanzamiento, que muchos aúpan ya como ‘Album Of The Year’. Lo cierto es que Twice lo ha tenido un poco complicado para superarse después del bombazo que fue el año 2019 para ellas, y ahora que se aproxima el fin de su contrato con JYP Ent., es probable que sea la última gran obra que nos dejen las chicas. ¡Habrá que esforzarse en disfrutarlo al máximo!

