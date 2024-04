La artista Andrea Luna vuelve a la música con ‘Que nadie sepa’, nuevo sencillo que ha grabado en colaboración con Bastian Stimman.

El tema, que junta a Andrea con el cantante y actor Bastian, habla de una relación clandestina y la pasión desenfrenada que ambos sienten al estar solos. La canción cuenta con la producción de Esteban Alban y la letra de Jose Sonner junto a Irmante Jackute, cantante y compositora española.

Luna, quien también es productora y empresaria, indicó: “Estoy muy feliz de regresar a la música con una fusión electro funk brasilera. Me he inspirado en la propuesta musical de Anitta porque tiene todos los ingredientes que a mi me encantan. Estoy segura que tendrá la aceptación de la gente y la disfrutarán tanto como Bastian y yo lo hacemos”.

Actualmente, cuenta con tres canciones: “Ven junto a mi”, “Pasará” (colaboración con Susan Green) y “Hasta que Amanezca” (colaboración con Milena Federici).

Por su parte, Bastian sostuvo que: “Crear ‘Que nadie sepa’ junto a Andrea, Esteban y Sonner ha sido una experiencia de completo aprendizaje. Para mí, era muy importante poder llegar a un punto donde nuestros dos estilos, evidentemente distintos, puedan llegar a fusionarse. Y estoy seguro que lo hemos logrado”.

La canción estará disponible desde este viernes 3 de mayo en todas las plataformas de streaming.





