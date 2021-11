¿Quién es el novio de Ana Brenda Contreras? Zacarías Melhem es el nombre del nuevo amor de la actriz estadounidense, de origen mexicano, Ana Brenda Contreras. La estrella de “Dynasty”, “Corazón indomable” y “La que no podía amor” ha llevado de manera discreta su relación sentimental con el desconocido personaje. Por eso, la reciente fotografía subida por la artista ha sorprendido a sus seguidores, quienes se preguntan todo sobre el hombre que le robó el corazón a la también modelo.

Zacarías Melhem, hasta antes de conocer a Melhem, tuvo sonadas relaciones sentimentales que no se desarrollaron más. Por ejemplo, uno de los más recordados romances fue el que tuvo con Alejandro Amaya, con quien se casó por civil en abril de 2013 en Las Vegas.

Sin embargo, la pareja no duró para más y, días antes de hacer una boda religiosa, las celebridades anunciaron su separación y cancelaron todos sus planes de festejo.

De igual manera, Contreras tuvo un acercamiento con Iván Sánchez, que llegó a su fin en 2018 por la distancia. Ana Brenda se mudó de México a Estados Unidos, mientras que el galán volvió a España, su tierra natal. Por ello, decidieron ponerle fin a su ilusión. La actriz estuvo soltera hasta 2020, cuando se supo que tenía más que una amistad con Zacarías Melhem.

Ana Brenda Contreras dio vida a Alejandra, el personaje que fue dada por muerta al comenzar la segunda temporada de la serie "Por amar sin ley". (Foto: Televisa)

¿QUÉ SE SABE DE ZACARÍAS MELHEM, EL NOVIO DE ANA BRENDA CONTRERAS?

Zacarías Melhem, novio de la actriz Ana Brenda Contreras, es un empresario y, específicamente, dueño de una agencia de viajes. Cumplió 48 años el 9 de noviembre, lo que dio pie a la publicación de la artista estadounidense.

“Happy birthday rey de la parrilla, maestro de ‘este, otro y otro’, ruler de oler ‘deli’, la guapez y la risa interminable”, escribió la celebridad en su cuenta oficial de Instagram, como lo hizo antes, en 2020, por el cumpleaños de su pareja.

Zacarías y Ana Brenda se conocen desde años atrás, aunque no se sabe exactamente cuándo, porque él es el hermano de Daniela, la mejor amiga de la celebridad. Además, el hombre de negocios perdió a su esposa Mirta López en 2018 debido a un infarto cerebral. En la actualidad, vive en Mission, Texas, con sus dos hijos.

¿POR QUÉ ANA BRENDA CONTRERAS MANTIENE EN RESERVA SU NUEVA RELACIÓN?

La artista Ana Brenda Contreras dijo que ha aprendido a mantener en reserva, solo para ella, lo que sucede en su vida privada, sobre todo porque su nueva pareja, Zacarías Melhem, no es una persona pública.

“No quiero platicar de eso, ¿te digo por qué? Porque estoy muy feliz, estoy muy tranquila, yo siempre he sido súper franca con ustedes, no tengo rollo en platicar mis cosas. En este caso, pues él no es una figura pública y aparte también tengo que respetar eso. La verdad como que ya aprendí que hay cosas que me guardo para mí”, declaró a Las Estrellas.

