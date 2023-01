MC Jona, vocalista de la exitosa banda de reggae Gondwana, se encuentra en Lima para dar una serie de conciertos. Él conversó con Perú21 sobre música, sus lugares favoritos del Perú y la cábala que nunca le falla al visitar nuestro país.

Jonathan Elías Aguirre Pérez tiene 40 años. Nació en Valparaíso, Chile, y en esa misma ciudad vive con su esposa y cría a sus dos hijos. Creció escuchando reggae y contó que Gondwana era una de sus bandas favoritas cuando estaba en el colegio. En aquella época, el grupo se consolidaba en Latinoamérica.

Pasaron los años y convirtió su pasión en su carrera, empezó a hacer música y, por cosas del destino, Gondwana cambió de cantantes y fue convocado. Lo demás es historia. Actualmente realizan extensas giras anuales, siendo sus principales destinos México y Estados Unidos.

¿Cuál es su relación con el Perú?

MC Jona cuenta que ha venido al Perú desde pequeño en viajes familiares. En el 2004, regresó por cuestiones laborales. A partir de esa fecha, sus viajes se hicieron constantes y actualmente tiene muchas colaboraciones con músicos peruanos.

“Me tocó venir a Perú desde muy chico. Hice buenos amigos y en el 2004 regresé para lanzar el disco Informativo Popular. Vengo mucho a hacer música, hemos hecho videos, nos ha tocado viajar harto. Me ha tocado venir también con Gondwana y así he podido compartir con muchos músicos, grabar, siempre tratamos de sacarle el máximo provecho a las venidas a Perú”, señaló.

“He tenido la oportunidad de presentar canciones de mi nuevo disco, que salió el año pasado, he podido viajar por diversas ciudades del Perú”, resaltó.

Asimismo, destacó el trabajo de los artistas de nuestro país. “Hemos grabado varias canciones con Gustavo (de la banda Nyjah Bredda), hemos hecho varios proyectos con distintos músicos. La escena peruana de reggae tiene una historia larga, tiene artistas consagrados, como Ysabel Omega, bandas que viajan al extranjero. Creo que el movimiento siempre es una ola, a veces va y viene, pero se mantiene a través del tiempo, siempre están saliendo nuevos grupos. Perú tiene muy buenos músicos y la mezcla de fusiones que hacen con su cultura también es muy valorable”, afirmó.

Además consideró que “quizás la escena reggae no es gigante o voluminosa, pero sí es constante y ha sabido mantenerse fuerte a través de los años”, indicó.

¿Cómo es ser parte de Gondwana?

“A Gondwana los quiero mucho, los admiro. los escuchaba desde chico y volver ha sido un agrado, es gratificante moverse en el circuito que tienen ellos. Vamos casi todos los años a Estados Unidos porque hay muchos latinos y todos los latinos conocen a Gondwana, es una banda que mundialmente se conoce. Es una banda ícono y eso no se lo va a quitar nadie”, manifestó el artista.

También resaltó la visión que tuvo el grupo y la decisión de internacionalizarse. “Los Gondwana fueron muy visionarios porque después de que hicieron el Festival de Viña (2001 y 2003), ellos fijaron su carrera afuera, empezaron a viajar. A mí me tocó la guinda de la torta porque cuando yo llegué al 2011 a la banda, ellos ya estaban en un nivel súper alto”, dijo.

Asimismo, se refirió a las comparaciones con otros vocalistas. “Obviamente, todos los cambios cuestan y hay gente que prefiere a uno o a otro, eso siempre pasará, pero la gente sabe que Gondwana tiene una estructura y será una banda ícono que trasciende edades”, expresó.

“Los discos con Quique Neira marcaron generaciones, nos marcó a muchos y de ahí cuando pasan un montón de cambios (en la banda) uno también lo entiende porque hay gente que siente afecto por uno y va a querer, como en una teleserie, que se junten y sea el final feliz, lo entiendo y sé que hay comentarios de fanáticos, pero lo entiendo y trato de tomarlo con humor. En este año que volví fue como si no me hubiera ido, la gente muy respetuosa”, finalizó.

Sobre sus proyectos, señaló que está abierto a las colaboraciones con otros músicos. “Yo tengo una manera de trabajar más localista. Tengo muy buena relación con Cultura Profética, Los Cafres, hemos ido de gira juntos, pero también uno tiene sus momentos, ahora tengo colaboración con gente que me relaciono más cercanamente”, puntualizó.

La cábala peruana que no le falla

MC Jona cuenta que, además de ser fanático de la comida peruana, le encanta viajar por diversas ciudades de nuestro país.

“A mí me encanta ir a donde nadie quiere ir o cuesta más llegar. Me encanta ir abriendo esas puertas, ir conociendo y apostando por lo que puede a pasar, no perder esa chispa que da la incertidumbre de no saber para dónde voy o qué pasará. Es como una pequeña adrenalina y aquí me ha tocado conocer un montón de lados, hasta de vacaciones”, agregó con entusiasmo.

“Una cábala que tengo es ir a Polvos Azules a comprar camisetas. Tengo que llevar una camiseta para que todo salga bien. Además, los muchachos siempre me piden que les lleve. Cuando vengo, también pasamos a comer ceviche. Acá hay muy buen café y yo soy medio adicto al café, aquí tenemos un amigo que tiene un barcito llamado ‘Cafeteador’ en Pueblo LIbre y siempre caemos ahí”, reveló.

¿Cuándo serán sus conciertos en Perú?

Ayer, viernes 20 de enero, se presentó en Chosica y Punta Hermosa. Hoy, sábado, estará en una discoteca de Colán y mañana, domingo, en Trujillo cantando temas de Gondwana y sus éxitos como solista.

Además, promete volver en febrero para algunas tocadas en clubes nocturnos de la capital.

¿Cuáles son los más grandes éxitos de Gondwana?

Esta banda de reggae ha dejado huella en Chile y en toda Latinoamérica. Fue creada en 1987 en Chile por I-Locs Labbé luego de escuchar a The Police en el Festival de Viña. Cuenta con 11 discos y decenas de canciones exitosas como: Sentimiento Original, Armonía de Amor, Piénsame, Mi Princesa, Verde Amarillo y Rojo y Antonia. El 2022 regresó a Lima después de cuatro años para presentarse en el festival Reactiva Perú y celebrar su aniversario número 35.

