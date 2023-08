Ya falta poco para recibir a tres estrellas latinas en un show que promete ser inolvidable. Fonseca , Diego Torres y Gian Marco se presentarán en el escenario de ‘Juntos para ti’ el próximo 9 de septiembre en un nuevo escenario: Círculo Militar de Salaverry . Las entradas ya adquiridas y sus ubicaciones serán válidas para este nuevo recinto.

‘Juntos para ti’ tendrá sobre la tarima a grandes representantes de la música latina, Fonseca, incluye a nuestro país en su gira ‘Viajante Tour’, con el que ha visitado diversas ciudades de Estados Unidos y Europa. El colombiano pisa suelo peruano una vez más, para compartir lo mejor de su repertorio y su último lanzamiento con Juan Luis Guerra en el tema ‘Si tú me quieres’.

Por su parte Diego Torres llega con su más reciente sencillo: ‘Parece mentira’, una balada que se ha convertido en la favorita de miles de fans.

Nuestro talento nacional, Gian Marco, no dejará de sorprender con canciones como ‘Se me olvidó', ‘Hoy’, ‘Te mentiría’, ‘Si me tenías’, ‘No puedo amarte’ y más, las cuales se han convertido en clásicos.

Sin duda un concierto imperdible. Fonseca, Diego Torres y Gian Marco compartiendo un mismo escenario donde el público será testigo de la mejor vibra musical, donde también estarán presentes: Mauricio Mesones y Dj Luigui.

Se podrán adquirir las últimas entradas con el 20% de descuento con tarjetas Scotiabank en Joinnus.com.

