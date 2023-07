Luciano Pereyra luce tranquilo y cómodo, espera con entusiasmo el inicio de la entrevista. Dice que está dispuesto a contestar de todo por sus fanáticas peruanas, quienes se autodenominan ‘Tus Elegidas’ y que son más de 6 mil en su página oficial de Facebook.

Uno de los cantantes más románticos de Latinoamérica retorna al Perú para su próximo concierto el 21 de octubre en Sede Legado Videna. El artista argentino Luciano Pereyra está ilusionado por volverse a encontrar con sus fans, pero esta vez con su nueva gira ‘Hasta el alma’, título también de su último disco.

¿Estás emocionado por encontrarte con tu público peruano?

Sí, el año pasado tuve un concierto en Perú y prometí que nos íbamos a volver a encontrar, siempre va a formar parte de la planilla de conciertos en cada gira. A mí me da mucha felicidad ir porque el público peruano siempre me ha recibido con mucho cariño y respeto.

¿Está en tus planes una colaboración con un artista peruano o invitarlo a que abra tu concierto?

Me encantaría, siempre es un placer compartir con artistas de otro país, ya veremos qué va a suceder este 21 de octubre...

¿Tu última canción ‘Si te vas’ es una vivencia tuya que usaste como inspiración?

¿A quién no le ha pasado? En algún momento de la vida estás en una relación que no funciona y quieres seguir intentándolo, pero uno se va chocando con una pared porque del otro lado no funciona. Más allá que esta canción, que puede ser de desamor, también puede ser una bonita canción de amor para dedicarle a alguien y decirle, ‘mira todo lo que me va a pasar si te vas’. Para mí, esta canción me da mucha felicidad porque forma parte de un nuevo disco. Estoy contento por el gran recibimiento de las personas por este tema.

¿Alguna vez quisiste darte un tiempo con la música o dudaste de seguir en este mundo artístico?

No, porque no se puede abandonar la pasión. Para mí, la música siempre fue un refugio, me hizo crecer y aprender. Siempre digo que la música no solo me forma como artista, sino también como persona. No me imagino mi vida sin música.

El argentino se ha convertido en uno de los artistas más reconocidos de su país.

¿Cómo haces para no mezclar tu vida artística con tu vida privada?

Tato de separar parte de mi vida expuesta y pongo solo lo que quiero. Soy muy cuidadoso con mi vida privada.

¿Cómo recibes los comentarios en tu contra, se han generado escándalos, crees esas situaciones puedan manchar tu imagen?

No, no puedo hacerme cargo de las cosas que digan los demás de mí. A mí me gusta hacer música, mostrar canciones. Y el resto de lo que se habla no importa. No se puede hacer nada en contra de eso.

En las últimas semanas, en Perú se mostraron contratos pocos favorables para artistas, ¿Qué les recomendarías a los jóvenes que recién incursionan en este rubro?

Creo que eso ya ha cambiado bastante en la industria. Antes era así con esos contratos súper leoninos, pero creo que con el tiempo se ha ido degradando un poco. Porque la herramienta de trabajo es mucho más personal. Hoy puedes hacer una canción en tu computadora, hay más libertad. Mi consejo para ellos es que traten de asesorarse bien con profesionales porque uno no nació sabiendo, pero la experiencia te va dando la posibilidad de saber con quién debes rodearte.

VIDEO RECOMENDADO