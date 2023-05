Hace 20 años, el cantante colombiano se abrió paso con el tema “Te mando flores” y se metió en el bolsillo al público de Latinoamérica. Su canción traspasó fronteras y fue uno de los hits del boom del pop latino de aquella época. Ahora, Fonseca ha cumplido otro de sus sueños: cantar con su ídolo Juan Luis Guerra .

Acaba de estrenar “Si tú me quieres”, con Juan Luis Guerra, un tema tropical con sonidos clásicos colombianos. ¿Cómo surgió esa colaboración y qué tal fue la experiencia de grabar con él?

Es un sueño cumplido. Juan Luis ha sido una influencia gigante. Su música me ha acompañado en momentos personales muy importantes. Cantar con él era algo que yo soñaba desde siempre. De hecho, lo conocí hace unos años en Lima y he tenido la oportunidad de compartir escenario con él algunas veces. Además, le he podido manifestar mi admiración y respeto. Ha sido muy generoso conmigo. Sabía que había que encontrar la canción precisa para hacer esta colaboración. Después de que terminamos de escribirla y cuando por primera vez la oí, en guitarra y voz, supe que esta podía ser la canción para hacerle la invitación. Se la envié y lo más bonito es que la respuesta vino muy rápido y diciéndome: “Me encanta la canción, quiero ser parte de ella”. En el lado de la producción me acompaña un gran amigo que es Juanes. Tener a Juanes y a Juan Luis en esta colaboración significa demasiado en mi carrera.

¿En cuánto tiempo se logró producir esta canción?

Más de un año, increíblemente. Desde que Juan Luis Guerra aceptó la invitación fue más de un año de producir y de cambiar. Te imaginarás, por un lado, la ilusión. Y por el otro, el compromiso y la tensión, en el buen sentido de la palabra, de que todo quedara perfecto. Que el encuentro de los dos mundos quedara increíble y que se sintiera cómodo Juan Luis en la canción. Y obviamente todo iba siendo aprobado por él. Estoy muy contento con el resultado.

Su canción “Te mando flores” pegó mucho cuando salió, hace más de 20 años. ¿Qué ha cambiado desde aquel entonces, tanto en su música como en su vida?

“Te mando flores” se la escribí a mi esposa. Esa es una canción a la que yo le agradezco demasiadas cosas. De hecho, por eso en mi álbum Viajante que lancé en abril del año pasado existe una canción como “2005″ porque “2005″, literalmente, es un agradecimiento a “Te mando flores” y un homenaje. Es una canción que me cambió la vida, pero que hasta el día de hoy me sigue abriendo muchas puertas. Por más que la haya cantado en el escenario más de mil veces, nunca me cansaré de cantarla porque genera cosas muy bonitas en el público.

Le canta mucho al amor. ¿Ese sentimiento ocupa gran parte de su vida?

Sí, sin duda ocupa una gran parte de mi vida. Y no solo el amor de mi esposa sino el de mis hijos, de mis padres, hermanos y amigos. Realmente para mí, esta canción tiene algo muy especial. El coro dice: “Cuando tú me besas, no me hace falta nada. Cuando estoy contigo, yo estoy contento”. Y eso es algo que se lo puedes decir a un amigo, a un familiar, a un hijo.

Ha ganado siete Latin Grammy y ha estado nominado a tres Grammy. ¿Cómo se reinventa para seguir en una industria que lanza artistas cada mes, sobre todo del género urbano?

Más allá de cuál sea el género más sonado o de moda, uno tiene que ser siempre fiel a sus sentimientos y a su intuición. Y creo que no hay un secreto como tal. Pero si me preguntas cuál ha sido mi manera de hacer la música, pues creo que ir haciendo lo que yo pienso y siento. Y de ahí he ido construyendo mi carrera.

¿Considera que con su música y la de sus compatriotas se ha cambiado la imagen de Colombia?

Sin duda. Creo que por medio de la música hemos logrado mostrar la cara real de Colombia y no la que muchas veces la gente se imaginaba por las situaciones tan duras que ha vivido el país. Creo que eso ha cambiado en los últimos años. La música nos ha ayudado muchísimo a cambiar esa percepción de lo que es el país. Siempre he creído muchísimo que la música dice mucho de lo que es un país y de lo que es su gente. Y nosotros, por medio de la música, hemos podido llevar ese mensaje al mundo entero.

Ha estado en Perú varias veces, cuéntenos cómo fue su estadía.

He estado muchísimas veces en Perú. Tengo varias anécdotas. Ahí, en Lima, fue que conocí a Juan Luis Guerra, y eso cobra una importancia mayor en mi vida. Tuve la oportunidad de estar allá en un concierto, nos invitó GianMarco cuando hubo ese terrible terremoto y él hizo el conciertvo en el Estadio Nacional. Allá estuvimos. Me acuerdo con mucho cariño de ese día no solo por conocer a Juan Luis sino por ver el compromiso del pueblo peruano solidarizándose con esta situación. La magia de ese día fue muy particular. Ver cómo me recibió la gente fue muy bonito. Además, soy un aficionado a los cebiches, ahí se encuentran los mejores del mundo.

Hace unos meses comentó que quería ser coach en La Voz Perú, ¿quisiera trabajar en nuestro país?

Sí, claro que sí. Si algún día me hicieran la invitación, sería feliz de poder formar parte de ese u otro proyecto.

¿Conoce músicos peruanos? ¿Le gustaría trabajar con alguno de ellos?

Sí, me gustaría cantar con el Grupo 5 y GianMarco. Los admiro mucho y claro que me gustaría hacer algo con ellos.

AUTOFICHA

-“Mi nombre es Juan Fernando Fonseca, soy de Bogotá, Colombia. Nací un 29 de mayo, hace 44 años. Estudié en la Pontificia Universidad Javeriana. También en Berklee College of Music. Soy casado y tengo tres hijos: Paz, Manolo y Agustín. Les agradezco el apoyo”.

- “En el año 2002 publiqué mi primer álbum: Fonseca. Tuvo una gran acogida. En 2005 lancé el disco Corazón, que incluyó “Te mando flores”. Gracias al público se convirtió en mi primer éxito internacional. Y obtuvo un Grammy Latino por “Mejor Canción Tropical”.

- “Me agrada la idea de poder hacer un disco colaborativo. Me gustaría invitar a varios amigos colombianos artistas y hacer un álbum todos juntos. Sin embargo, por el momento, este proyecto no está dentro de los planes a concretar en un futuro cercano”.