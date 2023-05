‘Veneno’ es una canción de empoderamiento que habla sobre encontrar la fuerza para superar un miedo mental inculcado por una relación traumática del pasado, la canción es parte de su esperado álbum ‘Vida Cotidiana’ que llegará el 19 de mayo. Además, el video musical cuenta con el debut actoral del hijo de Juanes , Dante.

El músico colombiano señala que la canción es sobre las relaciones tóxicas del pasado “que pudieron suceder con amigos, compañeros de trabajo o parejas románticas, esas que quedaron marcadas por traiciones tan traumáticas que causaron problemas de salud”.

En esta canción y con las que integrarán su nuevo trabajo discográfico, Juanes apunta a reflexionar sobre su visión de la vida, el amor, la familia, las preocupaciones sociales entre otros temas.

Por otro lado, uno de los grandes atractivos de ‘Veneno’ es el debut actoral de Dante, el hijo menor de Juanes, que tiene la vena musical de su padre.

“Con la frase ‘Tu veneno ya no me hace mal’, lo que transmito es un mensaje de crecimiento mental, tan profundo, que lleva a una fortaleza que hace que el ‘veneno’ de esa traición ya no pueda hacernos daño. Este lanzamiento es extremadamente especial para mí, pues pude trabajar con mi hijo Dante en el video, quien hizo un trabajo maravilloso al representar al niño interior en nosotros, que lucha y finalmente supera al ‘gigante’ del dolor que ha dejado esa traición”, expresó el músico antioqueño.

