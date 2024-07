Después de ocho años la banda escocesa Travis regresa a Lima para lanzar su décimo álbum de estudio, L.A. Times y para celebrar los 25 años de la banda. Clásicos como Sing, Why Does it Always Rain on me, Closer y Side, sonarán el 13 de noviembre en el Arena 1 gracias a Radio Oxígeno. Esta sería la tercera vez que la banda llega a nuestra capital.

En el 2008 formó parte de la alineación del Lima Hot Festival junto con R.E.M y en el 2016 retornaron en olor a más. L.A. Times, álbum considerado como el más personal de la banda, trae éxitos como Gaslight, Raze The Bar y Bus. Las entradas estarán a la venta desde el 20 de julio en Ticketmaster.pe y tendrán el 25% de descuento con tarjetas BBVA.

Travis en Lima

