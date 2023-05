El cantante Ed Sheeran llegó a la corte federal de Estados Unidos para un juicio en el que se deberá determinar si la estrella británica plagió la canción “Let’s Get It On” del ícono estadounidense del soul Marvin Gaye en su éxito “Thinking Out Loud”, de 2014.

En el estrado, el cantante amenazó con dejar la música si lo encuentran culpable de la acusación.

“Si eso sucede, he terminado, me detendré”, dijo Sheeran ante la justicia.

Y agregó que se siente insultado por el proceso y la duda que cae sobre él.

“Me parece realmente insultante dedicar toda mi vida a ser un intérprete y compositor y tener a alguien que lo menosprecie”, según reportó el portal MailOnline.

“Sí, (la compositora) Amy Wadge y yo escribimos la canción ‘Thinking Out Loud’”, aseguró el artista después de ser interrogado por los abogados de la parte acusadora, de acuerdo con el relato del diario The New York Times.

En el caso de Nueva York se discuten las supuestas “sorprendentes similitudes y elementos comunes evidentes” entre las canciones de Gaye y Sheeran.

Este es el segundo juicio en un año para Sheeran, quien testificó en un tribunal de Londres en abril en un caso centrado en su canción “Shape Of You”, en otra demanda emblemática para los litigios por derechos de autor lanzada por dos músicos. En este caso, el juez falló a su favor.