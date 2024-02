Aunque el cantante J-Hope estará en el servicio militar, obligatorio en Corea de Sur, ello no significa que no pueda celebrar su cumpleaños. El cantante de BTS subió a su cuenta de Instagram una foto con una torta de cumpleaños, explicando que sus compañeros de pelotón le sorprendieron con el agradable regalo.

El artista se sintió sorprendido por el acto, y por el hecho de que el tiempo haya pasado tan rápido. “Pensé que mi cumpleaños no llegaría mientras estaba en el servicio militar, pero ya fue el 18 de febrero. ¿Eso qué significa? ¡Sí, que el tiempo pasa!”









Pero también Jung Hoseok (el nombre verdadero del rapero) admitió que este sería su último cumpleaños como soldado; ya que estaría interesado en volver con sus fans, el “army”. Como celebración de su cumpleaños, se le permitió a J-Hope tomarse un paseo ligero por las calles. Donde iba, vio que sus fans colocaban mensajes de felicitaciones por las calles.

En la aplicación surcoreana de Weverse, felicitó a sus fans por su pasión y dedicación. “Ellos son lo más importante, es lo que no he olvidado en mis más de 10 años de actividad. Gracias a ustedes, mi cumpleaños no fue solitario” admitió el cantante. Asimismo, explicó que se sentía apenado por no celebrar junto al querido ARMY, el grupo de fans de la banda BTS.









Jung Hoseok, en el ejército, posee el cargo de sargento y asistente instructor. Está en la 36° división de Infantería en Wonju, Gangwon, en Corea del Sur. Terminará su servicio militar en octubre de este año.

Y las buenas noticias para las ARMY no termina ahí. Big Hit Music, la compañía discográfica que representa a BTS, acaba de anunciar el lanzamiento de “Hope on the Street Vol.1″, el álbum especial de J-Hope, con seis canciones; para el 29 de marzo. Saldrá al mismo tiempo que la docuserie “Hope on the Street”, serie exclusiva de seis episodios, que trata sobre la carrera de baile de J-Hope. Será exclusivo de Prime Video.





