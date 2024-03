Actualmente los siete integrantes de la agrupacion surcoreana BTS se encuentran prestando su servicio militar obligatorio, pero ello no ha significado que dejen de hacer música.

J-Hope quien fuera el segundo integrante de BTS en ingresar al servicio militar obligatorio en abril del 2023 a anunciado un nuevo álbum: “Hope on the Street Vol.1″ y no solo eso sino tambien una docuserie que se podrá ver desde el próximo marzo en el streaming.

“Hope on the Street” es la serie documental que se estrenará el próximo 27 de marzo en Prime Video, y que contará el viaje de Hobi por ciudades como Osaka, París, Nueva York y Seúl.

En estas ciudades conocerá a bailarines con diferentes estilos. La docuserie contará de 6 episodios que se estrenarán los jueves y viernes. y en cada episodio se presentará las canciones de su álbum.

El álbum “Hope on the Street Vol.1″ se presentará el 29 de marzo. Este álbum contará con seis canciones. De las cuales resalta entre los fans, “i wonder...” que es una colaboración con Jungkook integrante de BTS.





