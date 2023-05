Dentro de las celebraciones por el décimo aniversario de BTS se ha confirmado que los documentales de Suga y J-hope se podrán ver en los cines del mundo y del Perú.

Los documentales ‘J-hope in the box’ y ‘SUGA Road to D-DAY’ se podrán ver en los cines por tiempo limitado el próximo 17 de junio.

Así lo anunciaron los mismos artistas en un video que compartieron en las redes sociales.





‘J-hope in the box’ el documental de Hobi que cuenta su preparación para la presentación de su álbum ‘Jack in the box’ y su primer concierto en el escenario del ‘Lollapalooza’.

Mientras que el documental de Suga: ‘SUGA Road to D-DAY’, sigue el camino de Suga en búsqueda de inspiración para su álbum.

Perú no será la excepción, a la fecha los cines que presentarán los documentales son las principales cadenas como Cinemark, Cineplanet y Cinepolis. ¿Army ya tienes tu entrada?

Recuerda que si no puedes esperar y quieres ver los documentales, ambos se encuentran en la plataforma de Disney+, al igual que el último concierto de la gira Permission to Dance de BTS.

