“The Simpsons” es una de las series animadas más exitosas y longevas en la historia de la televisión. Desde su debut en Fox en 1989, la serie nos ha divertido con las ocurrencias de la popular familia amarilla conformada por Homero, Marge, Bart, Lisa y la bebé Maggie, junto a los habitantes de la ciudad de Springfield.

A lo largo de sus 30 años en el aire, el fenómeno televisivo creado por Matt Groening se ha caracterizado por sus sátiras a las problemáticas de la sociedad estadounidense, sus ‘predicciones’ que siguen sorprendiendo cada año y por sus excéntricos personajes. Por ejemplo, las hermanas de Marge, Patty y Selma.

The Simpsons se estrenó en diciembre de 1989 y en la actualidad cuenta con 31 temporadas (Foto: Disney Plus)

Las gemelas son conocidos por su hábito de fumar empedernidamente y por no ser buenas en las relaciones, aunque han tenido citas de vez en cuando. Patty se declaró lesbiana, mientras que Selma se ha casado varias veces, pero sin mucha suerte. El portal web “Screenrant” elaboró una lista de todos los maridos que ha tenido Selma y qué les pasó a cada uno de ellos.

Selma se ha casado un total de cinco veces, y su nombre evolucionó a Selma Bouvier-Terwilliger-Hutz-McClure-Discothèque-Simpson-D’Amico, aunque uno de ellos no fue un matrimonio justo.

SIDESHOW BOB: Primero fue Sideshow Bob, cuyo verdadero nombre es Robert Terwilliger. Selma y Sideshow Bob se conocieron cuando él estaba en prisión y Selma era su amiga por correspondencia. Después de enterarse de que Selma había hecho “una buena fortuna” en el mercado de valores, Sideshow Bob intentó matarla, pero Bart descubrió su plan a tiempo, y ese fue el final del primer matrimonio de Selma.

LIONEL HUTZ: su segundo matrimonio fue con el abogado más incompetente de Springfield, aunque este sucedió fuera de la pantalla, por lo que se desconoce cómo se conocieron y cuánto duró la relación, pero su tercer matrimonio es, quizás, el más memorable:

TROY MCCLURE: Selma era fan de Troy McClure, a quien conoció después de hacerle un examen de la vista en el Departamento de Vehículos Motorizados. Sin embargo, cuando la carrera de McClure comenzó a ir cuesta abajo, utilizó su relación con Selma para cubrir la controversia. Este truco funcionó y su carrera revivió, por lo que fue empujado a continuar con él hasta que finalmente se casaron. Más tarde, Selma se enteró de que su matrimonio no era más que un truco de marketing y terminaron.

DISCO STU: este matrimonio sucedió fuera de la pantalla, así que no se conocieron detalles. En “Hay algo sobre casarse” se revela que fue el cuarto esposo de Selma Bouvier. Disco Stu consiguió la anulación del Papa, poniéndole fin definitivo.

ABRAHAM SIMPSON: Todo empezó cuando Selma tenía que vigilar de que el abuelo cuidase a Maggie, empezaron a beber vino hasta que se juntaron, en la segunda cita el abuelo insistió en que saliesen ya que ella no lo tenía muy seguro, pero al final sí salen. Finalmente deciden casarse y vivir juntos en una casa junto a la pequeña Ling, pero tras ver que la relación no funcionaba, deciden divorciarse y quedar como amigos.

EL GORDO TONY: Selma se casó con el gordo Tony, tras secuestrarla. Se enamora de ella al ver que no tenía miedo ante sus amenazas de cortarla en pedazos, tras una liposucción empiezan una relación de noviazgo y se casa con ella pero como amante y no como esposa, claramente Selma no se entera de esto. Pero cuando lo hace decide acabar con la relación y pelearse con su verdadera esposa.

Selma se ha casado varias veces, pero sin mucha suerte (Foto: Fox)