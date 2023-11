Los Simpsons es una serie querida por muchos y ha estado vigente en nuestras pantallas desde 1989. Al pasar el tiempo, muchas prácticas que dábamos por sentadas en nuestra sociedad han cambiado, y eso se ve reflejado en nuestro entretenimiento. Debido a que hoy en día no es visto favorablemente el castigo físico en los niños, a partir de ahora Homero dejará de estrangular a Bart.

Se confirmó el desuso de ese chiste en el tercer episodio de la 35ava temporada, “McMansion and Wife”, en donde Homero saluda al nuevo vecino y le asegura que ya no estrangula a su hijo. Se dan un apretón de manos, el vecino señala que tiene una mano firme, y Homero le contesta a Marge que estrangular al niño “valió la pena”. Solo para luego añadir que ya no hace eso. “Los tiempos cambiaron”, finaliza.

Aunque muchos fans se preguntan si este nuevo cambio fue por parte de Disney, la nueva empresa dueña de los Simpsons, la verdad era que el chiste se había estado lentamente retirando de la serie a medida que pasaban las temporadas. En la temporada 22, Homero habría ido a terapia para darse cuenta del daño que le hacía al niño

La última vez que el chiste se usó genuinamente fue en el 2020, pero desde entonces, los episodios han dejado de referenciar esa broma. Aunque con este comentario, se confirma que la broma nunca volverá a aparecer en los nuevos episodios.

Aún así, la recepción al nuevo status de los Simpsons fue recibido de manera controversial. Unos elogiaron que la serie dejase de retratar un acto cruel como una broma, mientras que otros tildaron la actitud de “políticamente correcto”.

