Los rumores sobre el regreso de Andrew Garfield y Tobey Maguire pueden ser más que eso. Y es que el mismo Garfield ha puesto ya de su parte la voluntad de volver a los proyectos del héroe arácnido, a cargo tanto de Marvel Studios como de Sony.

Debido al éxito que representó No Way Home, los fanáticos se preguntan cuando será la siguiente vez que veremos a Garfield en el traje del Hombre Araña en la pantalla grande.

Por ello, en una entrevista en el podcast The Happy Sad Confused, el actor no ocultó su deseo por volver a los cines con Tom Holland y Tobey Maguire a la acción. Y es que el multiverso nos da una cantidad enorme de posibilidades.

“Me encantaría seguir trabajando con Tobey y con Tom. Creo que ese tipo de dinámica entre tres hermanos es muy sustanciosa. Para ser honesto, solo voy a decir que estoy muy feliz, satisfecho y agradecido de ser parte de esto. Es difícil querer algo más en este momento. Realmente estoy tratando de saborear el momento con los fans y con la audiencia. Solo decir gracias. Me siento muy honrado y agradecido por la respuesta”, indicó Garfield.

El mismo actor indicó semanas atrás que le gustaría volver al personaje del cual también es muy fan, sin embargo, en Sony parece que aún no hay un proyecto diseñado para el actor, al menos de momento.

Por otra parte, no queda duda que la buena relación entre Andrew Garfield y Tobey Maguire se extendió más allá del set de filmación. ¿Por qué? Ambos se colaron juntos en un cine para ver Spider-Man: No Way Home.

“Todavía no puedo creer que sucedió. Me colé en un cine la noche del estreno y la miré con mi gorra de béisbol y mi máscara. De hecho, también estaba con Tobey. Tobey y yo nos colamos juntos en un cine y nadie sabía que estábamos allí. Fue algo realmente hermoso para compartir juntos”.

VIDEO RECOMENDADO

El Movimiento 'No a la Asamblea Constituyente' anunció que en 4 meses llegarán al doble de las firmas recolectadas para frenar las intenciones de Perú Libre con una Asamblea Constituyente.