Tras ser eliminada de “La casa de los famosos” de Telemundo, Laura Bozzo protagonizó uno de los momentos más tensos de la segunda temporada del programa. La conductora peruana se presentó en el plató del show donde criticó duramente a varios de sus excompañeros, entre ellos Daniella Navarro, quien es una de las finalistas de esta edición.

Fue el lunes 01 de agosto cuando Laura Bozzo fue eliminada de “La Casa de los Famosos 2″ luego de varios meses manteniéndose en la lista de las favoritas. Sin embargo, esta vez la peruana no logró alcanzar los votos necesarios para quedarse.

De esta manera Nacho Casano, Ivonne Montero, Toni Costa, Daniella Navarro y Salvador Zerboni son los finalistas en la última etapa de “La casa de los famosos”. Tras su salida, Laura Bozzo encendió la polémica cuando realizó fuertes comentarios en contra de Daniella Navarro. ¿Qué dijo la abogada peruana? Aquí te contamos todos los detalles.

El lunes 01 de agosto, Laura Bozzo fue eliminada de “La Casa de los Famosos 2″ (Foto: Mezcalent)

¿POR QUÉ SE PELEARON LAURA BOZZO Y ALICIA MACHADO EN “LA CASA DE LOS FAMOSOS 2″?

Tras ser eliminada de “La casa de los famosos”, Laura Bozzo encendió la polémica cuando tildó de mujer fácil a Daniella Navarro al cuestionar sus vínculos sexuales dentro de la famosa casa. Tras estos duros calificativos, Alicia Machado salió en defensa de la actriz venezolana.

“A mí que me importa si te has acostado con media casa. Yo no estoy para cuidarte nada. Yo tengo dos hijas de las que me siento orgullosa porque nunca tuvieron que meterse a la cama por un hombre y por dinero”, dijo Laura Bozzo.

Tras estos comentarios, Alicia Machado no pudo evitar salir en defensa de su compatriota luego de ver cómo Bozzo utilizó la “moral” y “la sexualidad” para “atacar” y “dañar” a la actriz durante la gala del martes 02 de agosto.

Alicia Machado fue la ganadora de la primera edición de la "La casa de los famosos" (Foto: Alicia Machado / Instagram)

“Quiero mandarle un gran abrazo de hermana, de madre y de mujer a mi querida Daniella Navarro”, comenzó expresando la ex Miss Universo en una transmisión en vivo en Instagram. “A mí no me importa que la señora me ataque, ya lo ha hecho, lleva años atacándome, dice que yo no tengo talento, que quién sabe con quién me revolqué…”, continuó.

“Que a ti no te caiga bien otra mujer en eso estamos de acuerdo, pero que utilicemos la moral, la sexualidad de otra mujer para dañarnos y agredirnos entre nosotras… Esa es la vieja escuela, la nueva escuela es que entre todas las mujeres nos tenemos que ayudar, respetar y valorar”, le dijo Alicia Machado a Laura Bozzo.

Aunque la ganadora de la primera edición de “La casa de los famosos” ha ido más por el lado de Ivonne durante todo el reality show, también reconoció que “en este momento, hoy, hoy soy Daniella Navarro”, según People en Español.

Daniella Navarro es una de las finalostad de "La casa de los famosos 2" (Daniella Navarro / Facebook)

“No le permito señora que usted vuelva a expresarse así no solamente de Daniella sino de ninguna mujer. Usted no es aquí quién para dar clases de moral, ni de valores, ni de buenos principios. Yo creo que Daniella ha hecho un gran juego, la chava ha jugado su juego, se la ha pasado chévere, se ha divertido, ha sido honesta”, dijo Alicia Machado.

“Es una mujer joven, soltera, entró ahí soltera y ella sabrá cuál es la historia que ella le cuenta a su familia y ella sabrá qué juego es el que esté jugando para que usted esté poniendo en tela de juicio y la reputación. Eso está pasado de moda. ¿Cuál reputación?”, se preguntó la artista venezolana”, agregó la famosa en defensa de Daniella Navarro.