El amor entre Evelyn Beltrán y Toni Costa se fortalece cada vez más a pesar de estar distanciados, temporalmente, debido a que el bailarín aún participa del reality show “La casa de los famosos 2″. En ese sentido, la influencer reveló algunos detalles de su romance luego que sus fans en redes sociales le hicieran muchas preguntas, entre ellas, si es que estaba embarazada.

MÁS INFORMACIÓN: Por qué motivo Evelyn Beltrán fue hospitalizada y qué le diagnosticaron

Evelyn Beltrán se ha caracterizado por demostrar, en todo momento, el amor que siente por Toni Costa. Hace poco publicó en sus redes sociales un video con un cariñoso mensaje para su novio, Toni Costa. Aunque el bailarín español tampoco se quedó atrás e hizo lo mismo enviándole mensajes.

Es por ello que Toni Costa y Evelyn Beltrán se han convertido en una de las parejas más estables y famosas de los últimos tiempos llegando a tener el respaldo y cariño de sus miles de fanáticos de distintas partes del mundo.

El bailarín español y Evelyn Beltrán confirmaron su relación en febrero del 2022 (Foto: Toni Costa / Instagram)

Precisamente, fueron sus fans en redes sociales quienes no duraron en hacerle varias preguntas a Evelyn Beltrán a través del Instagram. Para sorpresa de muchos, la influencer se mostró dispuesta a responder todas las interrogantes.

Entre las preguntas que se le hizo estuvieron algunas relacionadas a su vida personal y a su romance con Toni Costa, como por ejemplo, si es que planea casarse con él o si es que estaría en la dulce espera.

¿EVELYN BELTRÁN ESTÁ EMBARAZADA?

La influencer Evelyn Beltrán también se caracteriza por ser una persona muy activa en las redes sociales donde constantemente publica fotografías de sus actividades y también historias en Instagram.

Fue así que publicó una historia en la referida red social con el mensaje “pregúntame”. Esto fue aprovechado por sus fans para hacerle distintas interrogantes.

En ese sentido, se le preguntó si estaba embarazada, pero la respuesta sorprendió a más de uno.

“No, no estoy embarazada. Antes de embarazarme de nuevo hay muchas cosas por lograr, tengo claro a dónde voy y ahorita un bebé no es lo que buscamos”, señaló Beltrán en una de sus historias de Instagram.

Evelyn Beltrán negó estar embarazada (Foto: Evelyn Beltrán/historia de Instagram)

¿EVELYN BELTRÁN QUIERE CASARSE CON TONI COSTA?

Otra de las preguntas relacionadas a su romance con Toni Costa fue si es que se casaría con él.

“Siii”, respondió añadiendo un emoticon de un corazón y un avión.

Evelyn Beltrán respondió las preguntas de sus fans (Foto: Evelyn Beltrán/historia de Instagram)

EXTRAÑA MUCHO A TONI COSTA

Entre otras de las preguntas que respondió la influencer fue cuánto extraña al bailarín español. En ese sentido, indicó que extraña “vivir momentos únicos de su mano”.

“Lloré con él. Es muy bonito ver como un hombre puede llegar a amarte y demostrártelo a pesar de muchas adversidades. Este amor es muy especial”, respondió cuando se le preguntó que sintió cuando Toni Costa derramó lágrimas por ella.