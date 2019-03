La verdadera historia del 'Ayuwoki', el escalofriante meme viral del momento

Si eres un activo usuario de plataformas como Facebook y Twitter seguramente te habrás topado con un inquietante rostro que se asemeja al fallecido 'Rey del Pop' Michael Jackson . Y es que los usuarios de Internet vienen compartiendo una gran cantidad de memes sobre este personaje, originando que miles se interesen por conocer su historia y cómo es que se hizo tan popular.

Antes que nada, debes saber que el 'Ayuwoki' es fruto de un creepypasta, es decir, una breve historia de terror que se viraliza a través de Internet y que se comparte con la intención de asustar a quien la lee o sabe de ella.

Se trata de un supuesto ente que aparece en tu habitación a las 3 de la mañana (conocida popularmente como "la hora del diablo") y que exclama "Hee Hee", lo que significa que si no quieres tener un encuentro cara a cara con él deberás dormirte antes de la mencionada hora.

Gente acabo de ver al ayuwoki y se veía bastante enojado pic.twitter.com/Y08YUgZ4vc — It's not RAEL (@Jigsawsanti) 22 de febrero de 2019

le tengo más miedo al fisco que al ayuwoki y el hee hee juntos pic.twitter.com/xi5KACkRpu — Rosalía Lipa (@eleseguey) 28 de febrero de 2019

Se supo además que el nombre 'Ayuwoki' viene a ser una especie de mofa del "Annie are you OK", popular línea de la exitosa canción "Smooth Criminal".

La burla no termina ahí pues el "Hee Hee" se asocia a la conocida expresión que el cantante utilizaba durante la interpretación de sus temas musicales y que se puede escuchar en canciones como "Remember The Time", "Billie Jean" o "The Way You Make Me Feel".

Cómo olvidar cuando apareció el ayuwoki en resident evil pic.twitter.com/mAWHVs8UyI — SizeLucas (@SizeLucas) 27 de febrero de 2019

Me aparecio el ayuwoki en el gta ayuda pic.twitter.com/ZYixSVzzFh — jugo tang (@Barlxy) 27 de febrero de 2019

Le mostré a sobrina algunos memes del hee hee y ahora no puede dormir y me pide que prenda todas las luces porque le tiene miedo al aYUWOKI JAJAJAJAJA DIOS pic.twitter.com/HnN6XpelEL — Abril (@abriabasolo) 1 de marzo de 2019

Cuando ya me voy a dormir y escucho un "Hee-Hee". pic.twitter.com/8F50xokAUF — ElBis Bis Tek (@tek_bis) 3 de marzo de 2019

Por otra parte, la apariencia del rostro se inspira en un video de YouTube en el que se aprecia a un animatronic disfrazado de Jackson.

El clip fue subido en el 2009, pero no fue hasta estos días que se volvió tendencia en distintas plataformas sociales de Internet.