Este 1 de julio el joven DJ peruano Chemical Neon, estrena su primer álbum “One More Summer Night EP” junto a The Orchard, distribuidora musical de la reconocida discográfica Sony Music.

Mark Reyes Yaker, es el nombre del joven peruano de 19 años detrás de Chemical Neon, el DJ peruano que viene dejando el nombre del Perú en alto en el mundo de la música electrónica.

¿Quién es Chemical Neon?

Chemical Neon empezó su carrera musical a los 15 años, mezclando canciones con sus amigos. Poco tiempo después, el artista lanzó Another World, canción con la que consiguió su primer millón de reproducciones. Seguido a esto, Chemical Neon presentó al mundo canciones como Electricity, Summer Fling y Hey You (Love Comes First), que juntas suman más de 7 millones de reproducciones hasta este momento. Sus composiciones han llegado a sonar en los festivales de EDM más reconocidos a nivel mundial, tales como Tomorrowland, EDC, entre otros.

Poco a poco Chemical Neon se va abriendo espacio en la escena electrónica, tanto a nivel nacional como mundial. Junto a varios artistas con los que ha trabajado a lo largo de su carrera, Mark Reyes armó un álbum, donde recopila algunos de sus más grandes hits, sumándole una nueva canción One More Summer Night, nombre que lleva también dicho álbum.

Chemical Neon nos presenta su nuevo álbum

One More Summer Night fue compuesta junto a Jordan Grace, vocalista que participó en Oxygen de Martin Garrix, la cantante noruega Eva Vinjor y el productor Sam Ourt; esta canción es en palabras del DJ “la más importante y especial que he hecho hasta el momento”, pues narra una anécdota de Mark que, según refiere, le cambió la vida: “Tenía que hacer una canción sobre ese momento, es la historia que resume el álbum y gran parte de los últimos 3 años”.

El EP además incluye la versión acústica de su sencillo Summer Fling interpretada por miembros de la Orquesta Sinfónica Nacional del Perú. Una colaboración diferente y única en la escena de la música electrónica nacional. Esta versión donde predominan los violines fue grabada en Lima, producida en Nashville, Tennessee y las voces fueron interpretadas en Oslo, Noruega por la cantante Eva Vinjor.

Para escuchar en ESTRENO el nuevo álbum de Chemical Neon puedes pre-save One More Summer Night AQUÍ.

DJ Chemical Neon

