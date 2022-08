Cada 16 de agosto es celebrado el Día Internacional del Ron, para rendirle culto a este destilado de la fermentación de un subproducto de la caña de azúcar, que puede ser jugo de caña, jugo concentrado de caña (miel de caña) o melazas.

Un referente en la industria es Nando Córdova, quien en el 2016 fue reconocido por la International Rum Conference de Madrid como mejor bartender de Ron entre profesionales que promueven la coctelería, el consumo y educación de este espirituoso de caña. Hace unos meses reabrió ‘The Parrot Shadow’. un espacio tropical en el corazón de San Isidro.

Según señala el experto, el mercado de ron está influenciado por las tendencias de consumo en los bares y dinámicas globales de las marcas como el uso del ron añejo en cocteles de autor, clásicos reversionados como el Manhattan, Old Fashioned, Negroni o Highballs.

“El consumo tradicional de ron se mantiene tanto en la categoría de rones blancos, pero el ron dorado siempre es la categoría en crecimiento. Por ello hace unos meses encontramos en nuestro mercado bebidas listas para tomar, presentadas en lata”, enfatiza.

Estas son las apreciaciones de Nando, quien es propietario de ‘The Parrot Shadow’; es un restaurante de influencia asiática y con una propuesta de bar que rinde culto al ron y a los orígenes de la coctelería tropical, exótica y Tiki. Suma una importante colección en la barra con 230 etiquetas de ron de distintas partes del mundo.

El jueves 18 de agosto, para celebrar el Día Internacional del Ron, el lugar elegido es The Parrot Shadow y Ron Abuelo presentarán música en vivo, un tributo al Son y Salsa desde las 8:00pm.

Tiene en su menú cocteles Tiki que respetan las recetas de más de 80 años de historia como El Zombie, Mai Tai, Navy Grog, Mai Tai Swizzle, Missionary Downfall, Pi-Yi, Beachcomber Rum Barrel, Jungle Bird, entre otros. Y Cocteles rersionados y de autor como el Hanky Panky #7, (Rum) Fashioned, Exótica Negroni, The Parrot Shadow, Welcome to Paradise, Mistery Cannibal, Tahitian Reviver y muchos más.

Para completar la experiencia, la carta ofrece una variedad de platos con la asesoría del chef Hajime Kasuga, quien propone recetas de influencia cantonesa, japonesa, coreana, indonesia y hawaiana. “The Parrot Shadow” se encuentra ubicado en calle Santa Luisa 250, San Isidro, pueden hacer sus reservas al 986559433, reservas@theparrotshadow.com o ver sus novedades en Instagram @TheParrotShadow.

LA MEJOR FORMA DE ELEGIR UN BUEN RON

Para elegir un ron, hay que partir que los gustos y preferencias, en el caso de los rones, en lo personal, antes de elegir un ron observo lo siguiente:

Origen o procedencia del ron Sus procesos de fermentación y destilación ¿Qué tipo de caña emplean para la producción de ron? ¿En qué tipo de barrica madura y cuánto tiempo? Si es una edición especial o limitada Porcentaje de alcohol Propietario de la marca

Para ello antes de elegir un ron, siempre es bueno indagar un poco por internet, su página web o consultar en redes oficiales.

Sin embargo, la experiencia de compra no termina con la elección del ron, para ello hay que realizar un breve análisis organoléptico que va a determinar si es de nuestro gusto o no.

Usa una copa o vaso adecuado, que esté limpio y seco Que el ron en vista no presente turbidez o sedimentaciones Que sea más oscuro, no es un indicador de mayor añejamiento Que tenga aromas característicos al estilo de ron que hemos elegido Que en boca sea cálido y amigable, no alcohólico o insípido Que sea de cuerpo medio o robusto va a depender del tipo de destilación que fue elaborado el ron, el añejamiento también tiene influencia en este aspecto, por eso es importante conocer los puntos mencionados líneas arriba. Que tenga un final prolongado, que no sea corto. Esto quiere decir que a pesar de que ya bebiste el ron, aun sientes cierta presencia de aromas internamente, ya sea en las papilas gustativas como en retrogusto. Esto amplia la experiencia de consumo. Acompaña siempre tus bebidas con agua.

