“Fast & Furious 9” estrenó un nuevo tráiler durante el Super Bowl LV, el clip reveló que la novena película de la famosa ‘The Fast Saga’ podría incluir el regreso de Twinkie (Bow Wow) a la historia, uno de los personajes más recordados de “The Fast & The Furious: Tokyo Drift”.

A lo largo de las películas, el elenco de “Rápidos y furiosos” ha ido extendiéndose, con Dominic Toretto de Vin Diesel liderando el camino. En la novena entrega de la saga veremos también el regreso de Tyrese Gibson, Michelle Rodríguez y Ludacris, entre otros.

En “Rápidos y furiosos 9”, Dom y su equipo tienen que enfrentarse al hermano de Toretto, Jakob (John Cena), un peligroso asesino y conductor, que se une a la mente criminal Cypher (Charlize Theron). La película incluye una serie de retornos clave. Uno de ellos podría ser Twinkie de “Tokyo Drift”. Al menos eso parece luego de ver el tráiler.

Han Seoul-Oh regresa de la tripulación de Dominic Toretto después de su aparente muerte (Foto: Universal Pictures)

¿TWINKIE REAPARECERÁ EN “F9”?

El nuevo tráiler está lleno de acción, pero también parece haber un cameo que casi pasa desapercibido, el de Bow Wow como Twinkie, el personaje que se originó en la cinta de 2006 “Fast & The Furious: Tokyo Drift”. No sería la primera vez que aparezca en la historia, solo basta recordar que en “Furious 7” volvió, aunque en imágenes de archivo. “Fast & Furious 9” marcaría su primer regreso a la franquicia.

¿DÓNDE APARECE? Twinkie parece estar sentado en la mesa de la cena con Dom y el resto de su equipo junto a sus compañeros de “Tokyo Drift”, Han (Sung Kang) y Sean Boswell (Lucas Black), en lo que sería una gran escena de toda la familia junta.

Twinkie era un protegido de Han Seoul-Oh, el miembro clave que regresa de la tripulación de Dominic Toretto después de su aparente muerte. Twinkie presentó a Sean, el protagonista de “Tokyo Drift”, que también puede ser visto en el tráiler en la misma mesa.

El nuevo tráiler está lleno de acción, pero también parece haber un cameo que casi pasa desapercibido, el de Bow Wow como Twinkie (Foto: Universal Pictures)

Recordemos también que el personaje de Bow Wow es quien puso a Sean en el radar de Dom al final de la película. Con Han y Sean de vuelta para “Fast & Furious 9”, es lógico pensar que Twinkie formaría parte del equipo.

De ser así, sin embargo, no queda claro, por qué el personaje regresaría a la franquicia en este momento. Twinkie no parece tener ningún vínculo fuerte con la familia de Dom, sumado a que no ha sido considerado en ningún momento para el resto de la franquicia. Aunque las películas de “Fast & Furious” nunca han tenido miedo de un elenco masivo, y si traen de vuelta a Twinkie es probable que tenga un propósito.