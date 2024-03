La Biblia ha servido de gran inspiración para el mundo del cine. Los evangelios, por ejemplo, han sido adaptados al punto de convertirse en clásicos cinematográficos. Si bien han pasado ya los tiempos cuando en Semana Santa bastaba con prender el televisor para encontrar alguna historia bíblica, ahora el streaming nos permite volver a ellas. Y en caso contrario, también presentamos algunas opciones para mirar durante estos días.





BEN-HUR (1959)

Duración: 3h 27m.

Los romanos oprimen al pueblo de Judea, que espera con ansias la llegada del Mesías. Entre ellos está Judá Ben-Hur, un príncipe rico que, por traiciones inesperadas, termina siendo vendido como esclavo a una galera. Gracias a distintas circunstancias, acabará conociendo a un jeque árabe que lo ayudará a participar en las espectaculares carreras de cuadrigas. Con Charlton Heston en el papel principal. Disponible en Max.





"Ben Hur".









LOS 10 MANDAMIENTOS

(The Ten Commandments, 1956)

Duración: 2h 7m.

Moisés vive entre lujos como hijo del faraón egipcio. Pero una vez que descubre sus verdaderos orígenes, siendo el hijo de una esclava hebrea, Dios le encomendará la misión de liberar al pueblo hebreo. Una superproducción con Charlton Heston nuevamente protagonizando un drama bíblico. Disponible en Apple TV.





"Los Diez Mandamientos".





LA MÁS GRANDE HISTORIA JAMÁS CONTADA

(The Greatest Story Ever Told, 1965)

Duración: 4h 20m.

La vida entera de Jesús plasmada en la gran pantalla, en un proyecto ambicioso, con un elenco compuesto por algunos de los actores más aclamados de la época. Max Von Sydow, Charlton Heston y Sydney Poitier configuran el elenco. Disponible en Prime Video.





LA PASIÓN DE CRISTO

(The Passion of the Christ, 2004)

Duración: 2h 7m.

Jesús es condenado a muerte y pasa en agonía sus últimas doce horas. Basado en los textos evangélicos, la película dirigida por Mel Gibson y protagonizada por Jim Caviezel llegó a generar controversia durante el tiempo de su estreno, pero al pasar los años obtuvo un puesto importante en la lista de clásicos. Disponible en Star Plus.





"La Biblia"





LA BIBLIA

(The Bible: In The Beginning..., 1966)

Duración: 2h 17m.

Una película que narra los primeros 22 capítulos del libro del Génesis, desde la creación del mundo hasta el sacrificio de Isaac. Una coproducción entre Italia y los Estados Unidos. Para esta película se llegó a construir cerca de cinco réplicas del Arca de Noé. Disponible en Star +.





"Godzilla y Kong: el nuevo imperio". (Foto: Warner)





GODZILLA Y KONG: EL NUEVO IMPERIO

Duración: 1h 55m.

Los dos gigantes del cine, Godzilla y Kong, deberán dejar de lado sus diferencias para acabar con un enemigo que amenaza acabar con todos. Disponible en cines.





"Bienvenidos al Paraiso".





BIENVENIDOS AL PARAÍSO

Duración: 2h 18m.

Una pareja llega a conocerse y prontamente deciden casarse en una isla paradisiaca. Pero entre que la suegra mira todo con mala cara, el vestido acaba destrozado por la turbina del avión. Y a todo esto se suma que un rival surge de la nada. Por todo ello, tal vez, el casarse tan rápido no fue una decisión tan sabia. Disponible en cines.





EL HOMBRE DE LOS SUEÑOS

Duración: 1h 40m.

El siempre bien recordado Nicolas Cage interpreta a Paul Matthews, un desventurado profesor común y corriente que cambiará su vida cuando comienza a aparecer en los sueños de los demás. Aunque al principio se sienta atraído por la fama, las cosas no serán tan idóneas como él cree. Disponible en cines.





"El Hombre de los Sueños". (Foto:A24)





EL PROBLEMA DE LOS 3 CUERPOS

1 Temporada - 8 Capítulos.

Esta serie recién estrenada en streaming está basada en la novela de Liu Cixin del mismo nombre. Eventos ocurridos durante la Revolución Cultural de China (década de 1960) tendrán consecuencias en el futuro, que cinco científicos tendrán que resolver en el presente. Disponible en Netflix.





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.





VIDEO RECOMENDADO

En este capítulo de Fans21 analizamos los detalles de los más recientes avances de la segunda temporada de House of the Dragon, la exitosa serie precuela de Game of Thrones. Se empiezan a armar los bandos de la 'Danza de los Dragones', el conflicto que marcó a la casa Targaryen y la historia de Westeros ¿Verdes o negros, cuál es tu bando?