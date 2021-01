En 2020, luego que se anunciara la postergación del estreno de “Rápidos y furiosos 9” también se confirmó que Dwayne Johnson no aparecerá en la película con su personaje Luke Hobbs. Es pública la diferencia que tuvo ‘The Rock’ con Vin Diesel en ‘The Fast Saga’, lo que le llevó a quedar fuera la novena entrega. Sin embargo, la historia podría cambiar. Al menos eso dejó entrever el actor que interpreta a Dominic Toretto.

La franquicia que comenzó en 2001, ahora se está preparando para lanzar la novena película de la narrativa principal de “Fast and Furious”. Dominic Toretto se reúne con su antiguo equipo para una nueva misión en “F9”, que es potencialmente la más peligrosa hasta ahora. Durante el mismo, se enfrenta a su hermano separado, Jakob (John Cena). Respaldado por Cipher (Charlize Theron), el villano parece estar empeñado en ir tras Dom, y aunque la razón aún no está clara, puede ser muy personal.

La noticia de una posible vuelta de Dwayne Johnson a la saga naca a partir de una promoción que hizo el propio Vin Diesel del lanzamiento de “Fast & Furious 9” con una imagen de él y ‘The Rock’. Esto llevó a muchos a preguntarse si se volvería a contactar con uno de sus viejos aliados, Luke Hobb. Y, también, si es que finalmente las dos estrellas dejaron atrás sus rencillas, así como lo insinúa la última publicación de Diesel en las redes sociales. Aquí todos los detalles al respecto.

¿DWAYNE JOHNSON APARECERÁ EN “F9”?

En Instagram, Vin Diesel compartió de manera interesante una imagen de su personaje de “Fast Five”, mientras que Luke Hobbs se puede ver de fondo. La imagen no revela nada nuevo. Sin embargo, es el título lo que llama la atención, pues el actor no solo promocionó el lanzamiento de “F9”, sino también lo que viene a “The Fast Saga” en general al incluir el hashtag #F10endofsaga.

Tras la publicación de Diesel, vale recordar que solo unas semanas, en diciembre de 2020, Tyrese Gibson reveló que la enemistad entre de Johnson y él había terminado. Disputa que comenzó cuando se anunció el spin-off “Hobbs & Shaw”, y Gibson acusó a ‘The Rock’ de intentar apoderarse de la franquicia. No ayudó que el elenco principal estuviera disgustado con la forma en que se manejó a Shaw en “The Fate of the Furious”, pues aún no se le ha hecho responsable del accidente de Han Lue al final de “The Fast and the Furious: Tokyo Drift”. A pesar de todo este drama, entre los comentarios de Gibson y la publicación de Diesel en las redes sociales, es posible que ambos hayan arreglado las cosas con Johnson.

Sin embargo, es difícil saber si esto significa que Johnson aparecerá en “Fast & Furious 9”. Para empezar, la película ha terminado hace mucho tiempo de producción y es posible que esta disputa no haya terminado cuando aún estaban en rodaje. La única razón por la que aún no ha salido es por la pandemia de coronavirus.

También vale la pena señalar que Vin Diesel simplemente pudo haber elegido una foto de su personaje al azar, con la aparición de Hobbs como una mera coincidencia. Dicho esto, Diesel se burló previamente de un cameo súper secreto en “F9”, que podría tener en cuenta. De cualquier manera, la publicación del actor solo debería aumentar la emoción por la próxima película y la conclusión de “The Fast Saga”.

