Dominic Toretto y su familia vuelven este 2021 para la novena película de “Rápidos y furiosos” (“Fast & Furious” en su idioma original y rebautizada en 2020 como ‘Fast Saga’). Después de varias reprogramaciones la película finalmente se estrenará en mayo de 2021. El título, que oficialmente se llama “F9”, continuará la historia de Dom, Letty, Mia, Roman, Tej, Ramsey e incluso Han y cerrará su ciclo cinematográfico con su décima entrega.

De acuerdo a la sinopsis oficial de “Rápidos y furiosos 9”, “‘Dom’ Toretto tiene una vida tranquila fuera del radar, con Letty y su hijo, el pequeño Brian, pero saben que el peligro siempre acecha en su horizonte pacífico. Esta vez, esa amenaza obligará a ‘Dom’ a confrontar los pecados de su pasado si va a salvar a los que más ama. Su equipo se une para detener una conspiración devastadora dirigida por el asesino más experimentado y el mejor conductor de alto rendimiento que jamás conocieron: un hombre que también es el hermano abandonado de ‘Dom’, Jakob”.

El 2020 fue año duro para todos, incluida la industria del cine; muchas películas se vieron obligadas a postergar sus estrenos debido a la pandemia del COVID-19, que hasta la fecha sigue cobrándose vidas en todo el mundo. “Rápidos y furiosos 9” fue una de las cintas que tuvo que retrasar su arribo. Si bien la película tiene fecha de estreno confirmada, la situación actual hace dudar si realmente llegará el momento de ver la historia en las pantallas de cine. Aunque Vin Diesel estima que así será.

Dominic Toretto y su familia vuelven este 2021 para la novena película de “Rápidos y furiosos” (Foto: Universal Pictures)

¿RÁPIDOS Y FURIOSOS 9 SE ESTRENARÁ SOLO EN CINES O TAMBIÉN POR STREAMING?

Teniendo en cuanta que algunas películas, como “Mulan” y “Tenet”, fueron de las pocas cintas que se estrenaron en 2020, la primera la hizo en mediante streaming, en Disney Plus; y la película de Christopher Nolan llegó a los cines en agosto, en plena pandemia, pero no tuvo mayor acogida por lo que Wraner Bros. decidió agregar su versión digital a U$S 19,99.

La decisión de Nolan por estrenar “Tenet” en los cines pese a la situación de la pandemia tiene que ver mucho con la creencia y el deseo personal del director del cine, pues considera que la experiencia cinematográfica es muy importante. Vin Diesel parece tener sentimientos muy similares y dice que está completamente comprometido con esa experiencia. Ciertamente, su prioridad a un es llevar “F9” a los cines en mayo.

“Estoy tan comprometido con la experiencia teatral. Evidentemente, he dedicado mi vida [al cine]. Es una sensación maravillosa saber que estaremos allí el 28 de mayo con una película que todos querrán ver juntos”, dijo Diesel en una entrevista con Total Film.

Este deseo de comprometerse con la experiencia cinematográfica puede ser parte de la razón por la que “F9” decidió esperar un año completo en lugar de solo unos meses, o ir directamente a las plataformas de transmisión como lo hicieron otras películas. Como productor, Vin Diesel habría sido parte de esa conversación y la toma de decisiones. Ahora, no está claro hasta dónde llega realmente este compromiso. Si la situación del mundo no mejora en mayo, ¿”F9″ será retrasada una vez más? ¿O acaso podríamos ver un veremos F9 retrasado algunas otras cintas? La decisión final la tiene Vin Diesel y su equipo de trabajo.

Finalmente, falta mucho para el 28 de mayo y si algo nos ha enseñado esta pandemia es que las cosas siguen cambiando rápidamente. Si bien todas las señales apuntan a que 2021 será un año de mejora, es probable que aún no sea un año normal, por lo que la industria del cine aún podría tener ciertos problemas en sus estrenos.

