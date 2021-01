“Rápidos y Furiosos” ha tenido un duro camino que recorrer hasta su novena entrega, en especial en los últimos años. Luego de que la pandemia del coronavirus (COVID-19) golpeara también a la industria del entretenimiento, la producción tuvo que paralizarse, después de haber confirmado algunos datos reveladores de la película

Algunas películas, como “Mulan” y “Tenet”, solo se retrasaron un par de meses, con la esperanza de que los cines pudieran abrirse rápidamente y ser los primeros en salir. Por su parte, cintas como “F9″ y “Jungle Cruise” se retrasaron un año entero desde el principio, preparándose para lo peor en caso la pandemia continuara.

Ahora, finalmente la fecha de estreno de la película se ha establecido para el 28 de mayo del 2021, un estreno que podría ser en los cines si los aforos mundiales lo permiten o será de forma virtual, revelando por fin la verdadera historia del regreso de Han y otras posibles estrellas que aparecerían en la película.

Sin embargo, un evento que ha tenido a los fans atentos a las actualizaciones de “Furious 9″ ha sido el anuncio del regreso de Helen Mirren, la actriz de 75 años que ahora tendrá la oportunidad de sentarse en el asiento del conductor a más de 5 años de haber participado por primera vez en la franquicia. Así lo informó Mirror.

HELEN MIRREN SERÁ LA NUEVA PILOTO DE “RÁPIDOS Y FURIOSOS” 9

Helen Mirren en "Red 2" (Foto: IMDb)

Mirren apareció por primera vez en la franquicia a través de un papel no acreditado en “The Fate of the Furious”, la octava película de “Fast & Furious”. Ella interpreta a Magdalene “Queenie” Shaw, la madre de Deckard Shaw de Jason Statham, Owen Shaw de Luke Evans y Hattie Shaw de Vanessa Kirby.

Mirren regresó para un papel secundario en “Hobbs & Shaw”, pero solo por una breve escena. La actriz, que no había tenido muchas oportunidades de protagonizar películas de acción durante sus más de 50 años de carrera, presionó públicamente para obtener un papel en la serie de “Rápidos y Furiosos” y se acercó a Vin Diesel en privado en una fiesta para expresar su interés.

Helen Mirren es la mamá de los Shaw (Foto: Universal Pictures)

Una semana después, Diesel hizo que los guionistas incluyeran una escena posterior a los créditos que presentaba al personaje, aunque nunca pudo participar en ninguna escena de acción. Eso está a punto de cambiar, según Diesel. El actor habló con Entertainment Weekly sobre “Fast and Furious 9″ y confirmó que Helen Mirren finalmente logrará su deseo:

"Rápidos y Furiosos" terminará luego de 11 películas principales (Foto: Universal Pictures)

“Sin revelar ningún spoiler... Sabes qué, te voy a dar un spoiler: Sí, ella puede conducir... Es tan increíble. Ella puede conducir y se pone elegante”, confesó el también productor de la franquicia. Mirren dijo una vez: “Mi gran ambición es... ser una conductora loca en una película de Rápidos y furiosos”, y ahora parece que ha logrado su objetivo.

Los fanáticos pudieron vislumbrar brevemente a Mirren sentada al volante de un automóvil invisible en el tráiler de “Fast & Furious 9″, ofreciendo este siniestro diálogo: “No hay nada más poderoso que el amor a la familia. Cuando conviertes eso en ira, no hay nada más peligroso“.

Vin Diesel y Helen Mirren tienen una gran amistad (Foto: IMDb)

Como Diesel no ofreció más detalles sobre cómo Magdalene llega a conducir en la película, será emocionante ver cómo se desarrolla en la pantalla grande. Curiosamente, Mirren regresa para “Furious 9″ a pesar de que Statham, Evans y Kirby no forman parte del elenco anunciado hasta ahora.

Dwayne Johnson, quien se peleó con Vin Diesel durante el rodaje de “The Fate of the Furious”, tampoco regresará para “Rápidos y Furiosos 9″, pero otro ex-luchador, John Cena, se unió a la producción para llenar el vacío. Será interesante descubrir cómo encaja el personaje de Mirren en “F9″, así como su tiempo al volante.