La magia del Perú parece estar ingresando en Hollywood poco a poco. Primero fue mencionado nuestro país en el remake de “La Sirenita”, y ahora su más novedosa mención es en la precuela de la cinta “Willy Wonka y la fábrica de chocolate”, “Wonka”, dirigida por Paul King (”Paddington”).

En “Wonka” se desea explicar los orígenes del famoso chocolatero Willy Wonka (interpretado por Timothée Chalamet), cómo llegó a vender los chocolates más exquisitos del mundo, y cómo llegó a conocer a los divertidos Oompa Loompas, los enanitos naranja que más adelante llegaron a trabajar en su fábrica. Aunque es una película con una trama original, está inspirada en la película de 1971 protagonizada por Gene Wilder, “Willy Wonka y la Fábrica de Chocolate”, que fue a su vez una adaptación de la novela infantil de Roald Dahl, “Charlie y la Fábrica de Chocolate”.

La escena en cuestión ocurre al inicio de la cinta, cuando llega Wonka a las prestigiosas Galerías Gourmet determinado en vender su delicioso chocolate. La competencia, en especial el señor Slugworth/ de Rapiña, empieza a probar sus inventos. Uno que llama la atención son los Flotochocs, chocolates en forma de huevo que permiten a la gente volar.

El señor de Rapiña queda impresionado por el sabor a malvavisco del dulce, y Wonka aclara que el ingrediente fue extraído de la “malva de campesinos piscos del Perú”. Para los otros variopintos sabores presentes en los chocolates, explicó que obtuvo los ingredientes de “el caramelo salado con lágrimas agridulces de un payaso ruso” y “cerezas cosechadas con certeza por agricultores de los jardines de la nobleza japonesa”.

Es un detalle gracioso, ya que en el Perú exportamos un número alto de chocolate al resto del mundo.

DATOS

Timothée Chalamet es un actor francoestadounidense que ha llegado a obtener fama por salir en cintas como “Call Me By Your Name”, “Mujercitas” y “Duna”. El resto del elenco también está compuesto por reconocidos actores como Olivia Colman, Rowan Atkinson, Keegan-Michael Key, Hugh Grant, Sally Hawkins, y Matt Lucas.

“Wonka” se puede ver exclusivamente en cines.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.