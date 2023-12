Roald Dahl se ganó la lotería cuando escribió “Charlie y la fábrica de chocolate”, su obra más famosa y un ícono de la literatura infantil. Habiendo recibido dos adaptaciones cinematográficas (”Willy Wonka y la Fábrica de Chocolate” en 1971 y “Charlie y la Fábrica de Chocolate” en 2005), ahora tendrá una precuela original en la forma de “Wonka”; contando los orígenes del mágico y misterioso chocolatero, Willy Wonka.

El libro original, publicado en 1964, llegó a encantar a millones, llevando a que la historia llegase a ser adaptada en diferentes medios, de películas a musicales de Broadway. Por el momento, las adaptaciones más conocidas de este libro son las películas de acción real, protagonizadas por Gene Wilder (1971), Johnny Depp (2005) y Timothée Chalamet (2023).

Pero lo que más ha encantado a la gente de esta historia no es solo el fantasioso mundo de chocolate presente en la historia, sino la enigmática figura del mágico chocolatero, Wonka. Pero, ¿de dónde surgió este personaje? ¿Fue inspirado en una persona real?

Según la página de CNN, aunque Wonka no existió, varios eventos en la vida de Roald Dahl sí llegaron a inspirar al autor de obras como Matilda, Las Brujas, o James y el Melocotón Gigante.

En especial, puede recalcar eventos que vivió como adolescente en los años 30 en la escuela de Repton School, en Derbyshire, Inglaterra; que lo llevarían más adelante a escribir Charlie.

Según Dahl en su autobiografía Boy, relatos de la infancia (1984), en la sección de Chocolates, Dahl comenta que por entonces, la empresa Cadbury tendía a enviar cajas de chocolates a niños de su escuela. Las cajas contenían, según Dahl, “doce tabletas de chocolate, todas de formas diferentes, todas con rellenos distintos y todas con números del 1 al 12 estampados en la parte inferior del chocolate”, escribía el autor.

Además de los chocolates, había en la caja una hoja blanca con dos columnas: una con números del 1 al 12 para cada chocolate, y otra con espacios para comentar sobre cada tableta.

Cadbury hacía estudios de mercado con estos experimentos. Naturalmente, los niños debían decir su opinión acerca de los chocolates tras probarlos. Según Dahl, 11 de las tabletas eran nuevos inventos, mientras que el número 12 era el chocolate clásico.

Gene Wilder es Willy Wonka (Foto: Wolper Pictures)

“Tras probar el maravilloso regalo, debíamos puntuarlo y explicar por qué nos gustaba o no”, recuerda Dahl.

Aunque suene extraño, hay cierta lógica detrás de estas acciones. Por entonces, las empresas de Cadbury y Rowntree eran bastante competitivas, y tendían a robarse sus recetas al envíar espías a las fábricas de cada compañía. Al usar niños como catadores, habría un menor riesgo de espionaje. Ello inspiró a Dahl a que escribiera acerca de los rivales de Wonka en la novela, que siempre buscaban maneras de robar las recetas de sus dulces.

Todos estos eventos llevaron a que Dahl se imaginase siendo un propio chocolatero: “Me imaginaba trabajando en uno de esos laboratorios y, de repente, se me ocurría algo tan absolutamente insoportablemente delicioso que lo tomaba en la mano y salía corriendo del laboratorio por el pasillo hasta llegar al despacho del mismísimo gran señor Cadbury. ‘¡Lo tengo, señor!’, gritaba, poniéndole el chocolate delante. ‘¡Es fantástico! ¡Es fabuloso! ¡Es maravilloso! ¡Es irresistible!’.” explica.

Y contínua: “Lentamente, el gran hombre tomaba mi chocolate recién inventado y le daba un pequeño mordisco. Se lo pasaba por la boca. Luego, de repente, se levantaba de la silla y gritaba: ‘¡Lo conseguiste! ¡Lo lograste! Es un milagro’. Me daba palmadas en la espalda y gritaba: ‘¡Lo venderemos por millones! ¡Vamos a arrasar en todo el mundo! ¿Cómo demonios lo hiciste? Tu sueldo se duplicará’.”

Y Dahl confirma, en su biografía, que ello llevó a que se inspirase para su segunda novela: “Era hermoso soñar aquellos sueños, y no me cabe la menor duda de que, 35 años más tarde, cuando buscaba un argumento para mi segundo libro para niños, me acordé de aquellas cajitas de cartón y de los chocolates recién inventados que llevaban dentro, y empecé a escribir un libro titulado “Charlie y la fábrica de chocolate””.

Timothée Chalamet es el protagonista de la película "Wonka" (Foto: Warner Bros. Pictures)





