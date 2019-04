Mira el tráiler final del spin off de 'Men in Black: Internacional' [VIDEO]

Sony Pictures Entertainment acaba de estrenar el tráiler final de "Men in Black: Internacional", el spin off de la saga "Hombres de Negro", que se estrena el 14 de junio próximo.

En las imágenes, se puede ver a Chris Hemsworth y Tessa Thompson, quienes dan vida a los agentes H y M, respectivamente, e interpretan a los nuevos cazadores de extraterrestres.

La pareja de actores, que ya trabajó junta en "Thor: Ragnarok", han demostrado la buena química que hay entre ellos mientras se encargan de combatir a los alienígenas que amenazan con alterar la paz en la Tierra.

Además, el nuevo avance cuenta los orígenes del papel que interpreta Tessa Thompson, cuya familia tuvo un extraño encuentro con los "Hombres de Negro" cuando ella era niña, por lo que ha pasado toda su vida rastreándolos para unirse a sus filas.

Una vez logra su objetivo, se vuelve compañera del Agente H, papel que interpreta Chris Hemsworth, con quien tratará de erradicar a The Hive, una fuerza alienígena maligna que puede cambiar su forma y convertirse en cualquier cosa o persona.

En esta secuela no aparecerán ni Will Smith ni Tommy Lee Jones, quienes protagonizaron las tres anteriores películas de “Men in Black” y la acción no se desarrollará en la ciudad de Nueva York, sino en Inglaterra y en otras partes del mundo.

"Men in Black: International" ha sido dirigida por F. Gary Gray, director de "Rápidos y furiosos 8", y su reparto lo completan Liam Neeson, Emma Thompson, Kumail Nanjiani, Rafe Spall, Laurent Nicolas Bourgeois, y Larry Nicolas Bourgeois.