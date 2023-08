La película peruana ‘Milagros: una osa extraordinaria’ se estrenó en la misma semana que Barbie y Oppenheimer, dos grandes “titanes” como les dice Eduardo Schuldt, director de la producción animada. Pese a la gran demanda de ambas cintas internacionales, las cifras han sorprendido y cada vez más público es cautivado por la historia que sigue las aventuras de una osa de anteojos.

Para el cineasta, hacer producciones nacionales es una forma de brindar trabajo a más peruanos. No solo tiene en cuenta a los que formaron parte de la realización de la película, sino también a quienes se encargaron del merchandising de esta producción.

“Es importante tener en mente a los negocios anexos que se generan de esto. La cantidad de proveedores peruanos que tenemos para hacer una película es enorme. Desde la persona que te hace el peluche hasta la persona que te imprime el afiche o te manda a hacer las tacitas, o la persona que te hace la diagramación del libro para colorear. La cantidad de peruanos que es tocada por una cinta como esta es mucha”, explica. “Más de 500 personas llegan a ser tocadas por esta película”, agrega.

Además, se encontró una forma de contribuir al país con este filme: “Un porcentaje de la venta del peluche de la película un porcentaje va destinado a la Reserva Ecológica Chaparrí que es la que cuida a los osos y otro porcentaje va para VIDAWASI que es para cuidar a los niños enfermos”.

El director de cine aclara que con la película no se ha buscado “enseñar” a preservar el medio ambiente, es algo que aparece de forma sutil a lo largo de la película.

“La película trata sobre el tema del medio ambiente, de cuidar el medio ambiente, del no maltrato a los animales . Todo esto lo hacemos de forma muy natural. Estamos en contra de los animales en los circos y eso está representado en la película, pero sin ser una clase que te enseñe a hacer tal cosa, es algo que sale muy natural en la película”, comenta.

“No apoyo ningún tipo de circo donde hayan animales. Lo bueno es que esto está cambiando. En la publicidad de los circos ya no he visto animales: he visto todo lo que son malabaristas, trapecistas, payasos, hombres cañón y cómicos. Eso me parece genial, la gente está aprendiendo a consumir ”, destaca.

Fuerte competencia

“Estamos en la primera semana. Parece que el ‘boca a boca’ está funcionando bien, estamos contentos. Sabíamos que iba a ser una competencia bastante fuerte porque hemos entrado con dos titanes (Barbie y Oppenheimer). Los números que estamos haciendo están muy bien tomando en cuenta a esas dos películas. Ya vendimos todos los derechos de la cinta nacional a España y a la India”, cuenta emocionado Schuldt.

¿De qué trata ‘Milagros: Una osa extraordinaria’?

La historia tiene como protagonista a ‘Milagros’, una pequeña osa de anteojos que cuenta con una gran inteligencia y coraje, la cual tiene la habilidad de poder entender el idioma que hablan los humanos.

Esta osa vivirá varias aventuras junto a sus amigos y deberá enfrentar diversos desafíos de la naturaleza y luchará para salvar a su hermano de la crueldad del hombre.

La producción 100% peruana cumple con los procedimientos y estándares globales de acción climática establecidos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Por ello ha sido premiada con la certificación ‘Climate Positive de Green Initiative’, convirtiéndose en la primera película animada en el mundo en lograr un impacto positivo.

“Esto fue posible porque muchas empresas que nos apoyan han sembrado árboles a nombre de la película, eso ha contrarrestado cualquier tema de emisiones de carbono que nosotros hayamos hecho. Además, hemos cambiado nuestros procesos de producción. Para toda la película ni siquiera se ha tomado un vuelo de avión, hemos hecho todo dentro de la oficina. Las cuestiones técnicas las trabajamos a nivel de programación para que todo sea mucho más eficiente y haya menos consumo de energía”.

Esta producción nacional establece un nuevo estándar en la industria cinematográfica a nivel mundial, demostrando que todos los sectores económicos, incluido el entretenimiento, tienen la capacidad de contribuir a la descarbonización de la economía.

