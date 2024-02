“Dune: Parte 2″ es una de las películas más esperadas de los últimos tiempos. La secuela, basada en la segunda mitad del libro de Frank Herbert, sigue los pasos de la primera parte, siendo adaptada al cine por el director canadiense Denis Villeneuve. Perú21 estuvo presente en la conferencia de prenesa d la película.

En la conferencia participaron el director, Denis Villeneuve; además de miembros del elenco como Timothée Chalamet, Zendaya, Josh Brolin, Florence Pugh, y Austin Butler. La conferencia tuvo lugar en Ciudad de México, el primer paro que hizo la película en su tour.

Perú21 estuvo presente en la conferencia, atendiendo a todas las declaraciones y expectativas del elenco.





Zendaya, Denis Villeneuve y Timothée Chalamet en el World Premiere de "Dune: Parte 2" en Londres. (Foto:John Phillips para Warner Bros. Pictures)





El director comenzó aclarando que siempre supo que la primera parte siempre sería una introducción a ese mundo, y que la segunda parte es el plato principal. “Siento que es la película que nací para hacer”, admite. “Cada segundo de esta película provino de mí. Quería una película más grande, con mas acción. Vemos a Paul convertirse en un hombre, y estamos a la espera. ¿Vengará a su padre y se seguirá su destino, creará caos? ¿Cuál es el camino correcto? Es toda una tragedia.”

Luego hablaron los actores acerca de la cinta. Timothée Chalamet, por ejemplo, habló de la evolución de su personaje, Paul Atreides. “Bueno, hasta ahora Paul ha estado algo sobreprotegido, siendo el hijo de un duque. Al final de la primera película, la tragedia recae sobre él y debe huir. Veremos a Paul en un nuevo ambiente, que lo hará crecer. Madurará, y aceptará tomar un nuevo rol de líder. Aunque tendrá dudas, porque preferirá tomar otro camino con Chani, pero no puede huir del destino.”









Por su parte, los nuevos miembros del elenco, Florence Pugh y Austin Butler, hablaron acerca de cómo se habían unido a este proyecto. Ambos adoraron la primera película, admirando el fenómeno que tuvo en la cultura popular. “Amamos la película al mismo tiempo que el resto del mundo” admite Pugh. Un día, Pugh pudo hablar con el director en un café en Los Ángeles, y entonces la actriz formó parte del elenco de la segunda parte. “Es como estar en un Disneyland para adultos”, admite la actriz entre risas. “Es increíble formar parte de algo que emociona a muchas personas.”

Austin Butler también admitió que fue increíble la experiencia, y que, curiosamente, similar a su compañera de trabajo, obtuvo la oportunidad tras tomar un café con el director. “Esa es la idea, tomar un café, y obtienes el trabajo de tus sueños”, comentó, con el público riéndose. “Soy una cita frugal.” le sigue el chiste el director. “Te invito a un café, y tienes la parte.”





Florence Pugh en la World Premiere de "Dune: Parte Dos" en Londres. (Foto:Jeff Spicer para Warner Bros. Pictures)





Butler habló más a fondo sobre su transformación en su personaje, Feyd-Rautha. “Tuve que entrenar bastante, con peleas, con cuchillos, y eso en parte me cambió, y cambió cómo veía al personaje. No quería acabar haciendo una caricatura; tuve que buscar esa infancia que llevaría a Feyd a convertirse así. Toda la brutalidad en la que creció, que la violencia es poder, y alguien como el Barón como tu mentor, cómo afectaría la mente de una persona.”

Pugh, por su parte, también tuvo mucho que decir sobre su personaje, la princesa Irulan. “Es la hija del Emperador Shaddam IV (interpretado por Christopher Walken). Me pareció un personaje interesante, puesto que es tan callado. Yo normalmente hago personajes algo determinados y enérgicos. Ella es más bien algo calculadora, no sabes qué está pensando, eso me gustó.”

Por último, Josh Brolin solo pudo dar elogios al director. “Hay pocos cineastas que realmente aman las mismas películas que tú. Cuando creces así, con el cine como tu amigo y tu maestro. Hay pocas películas que te cambian la vida, y cuando formas parte de una de ellas, junto a directores que saben juntar lo íntimo con lo espectacular, es una experiencia muy especial.” Comenta el actor. “Denis es muy especial. Es muy socialmente inepto, no sabe cómo hablarte sobre el café” admite entre risas, “pero sí que sabe dirigir una película.”





“Dune: Parte 2″ se estrena exclusivamente en cines a partir del 29 de febrero.





