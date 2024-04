“Dune Parte 2″ fue una película evento; maravillando tanto a la crítica como al público en general. Considerada como la adaptación perfecta de la novela de ciencia ficción de Frank Herbert, su productora, Warner Bros; no ha tardado en darle luz verde al director de la franquicia, Denis Villeneuve, para adaptar la tercera parte.

La película, de título “El Mesías de Dune”, adaptará el segundo de los libros de Frank Herbert, según informa Deadline. Por su parte, Villeneuve se encuentra ilusionado, puesto que deseaba terminar la historia del primer libro.

"Si tengo éxito y hago una trilogía, sería mi sueño", aseguró el director a IndieWire.









Pero no solo eso, Villeneuve ya tenía en mente por entonces crear hasta el guion. “Solo diré que ya hay palabras sobre el papel”, detalló. Aparte de ello, se llegó a saber que Hans Zimmer, compositor de las dos primeras partes, ya estaba en la producción de la tercera cinta.

Es notable recalcar que ambos creativas estaban ocupados en este proyecto sin el permiso incluso de su productora, Legendary; que todavía no había confirmado la película.

En lo referente a la trama, Villeneuve comentó que se enfocaría en otra faceta de las novelas de Herbert. “‘El mesías de Dune’ fue escrita como reacción al hecho de que el público percibía a Paul Atreides como un héroe mesiánico”, explica. “Eso no era lo que él esperaba. Mi adaptación se acerca más a la idea de que, en realidad, es una advertencia”, detalla.

Aunque Villeneuve admite que surgieron más novelas de la mente de Herbert, solo está interesado en adaptar las dos primeras.





"Dune Messiah" será la tercera película de la trilogía dirigida por Denis Villenueve. (Foto: Warner)





Todavía no se ha confirmado una fecha de estreno para Dune 3. Pero sí se llegó a confirmar que Villeneuve y Legendary Pictures estarían trabajando en otra película. Adaptarían la novela de la periodista y escritora Annie Jacobsen, Nuclear War: A Scenario, que acabó en la lista de bestsellers (libros mejor vendidos) del diario The New York Times.

Se cree que tal vez la producción de esa cinta empieza una vez que acabe Dune 3, pero Villeneuve explicó que no se opondría a tomarse un descanso del mundo de Dune y avanzar en otro proyecto.





